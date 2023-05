La risposta di Oriana Marzoli a Dal Moro: “Non entro in questo schifo di gioco” e lui chiama la Vignali

Adesso tocca a Oriana parlare. La Marzoli durissima contro Daniele Dal Moro

Una vera e propria storia degna del Grande Fratello VIP 7 quella che si sta consumando in queste ore sui social. E’ la storia di Daniele dal Moro e Oriana Marzoli che si sono lasciati e hanno deciso di distruggere tutto quello che di bello avevano costruito, con post e recriminazioni varie, tra accuse reciproche e insinuazioni.

Dal pianto di Oriana Marzoli sui social con le sue fan, alla rabbia di Dal Moro che se l’è presa con i follower, troppo opprimenti e troppo desiderosi di intromettersi in una storia che non era la loro. Nelle ultime ore, il Dal Moro, sui social, ha raccontato la sua verità, ha anche spiegato che ci sono tante cose che i follower non sanno. Ha raccontato ad esempio che Oriana la sera della festa di Signorini è andata a casa di Antonino, mentre i fan addirittura si sono scagliati contro di lui che con Spinalbese, si è incontrato a Verona…

Dopo le parole di Daniele, anche Oriana ha detto la sua, e ha scritto una storia, dicendo di non voler prendere parte a questo gioco che si sta consumando sui social.

Le parole di Oriana sui social

Perchè sono una donna vera io non entrerò in questo schifo di gioco

queste le durissime parole che Oriana ha scritto in una storia pubblicata la mattina del 30 maggio 2023, dopo lo sfogo di Daniele che aveva raccontato appunto, di questa visita di Oriana ( non da sola ma con altri amici a casa di Antonino).

E ancora:

La verità la sanno tutti i nostri amici che abbiamo in comune. Quelli con cui ci frequentiamo, quelli che hanno visto tutto dal vivo. E posso dire, la sa anche una persona che non è amica mia come sono andate le cose, quindi gioca da solo.

Daniele ha poi cancellato tutte le storie in cui si era sfogato questa mattina, storie che però sono ancora in rete e che vengono postate dai fan della coppia. I sostenitori degli #oriele, sono ovviamente molto amareggiati e si dividono. Da un lato ci sono quelli che prendono le parti di Daniele, dall’altro quelli che pensano che sia stata Oriana a sbagliare, e poi ci sono gli irriducibili, quelli che credono nell’amore, che continuano a fare il tifo per la coppia.

Daniele dal Moro consolato da Valentina Vignali

E mentre sui social arriva ogni genere di insinuazione, c’è anche chi dice che Oriana e Daniele abbiano finto di stare insieme, c’è chi accusa la Marzoli di aver finto, e via dicendo, i due protagonisti di questa storia, reagiscono in modo diverso. Daniele infatti ha passato molto tempo sui social a dare spiegazioni, per mettere fine alle dicerie, e poi si è fatto consolare da Valentina Vignali, una delle sue più grandi amiche.

Oriana invece ha trascorso la serata di ieri, dopo il suo addio a Verona, con le amiche. Si è fatta consolare da Giaele e da Micol che però al momento, non hanno detto nulla in merito a questa storia.