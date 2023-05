Continua la soap degli “ex Oriele”. Parla Oriana: “cacciata di casa, voglio un uomo che non mi nasconda”

Ultime news sugli Oriele ormai ex Oriele: ora parla Oriana Marzoli che si sfoga con le sue follower

Questa volta Oriana si è sfogata con le sue fan spagnole e ha cercato di raccontare loro, in una delle classiche room Twitter dove succede di tutto, quello che è accaduto tra lei e Daniele dal Moro. A quanto pare i due di vedersi e parlare faccia a faccia, senza mettere in mezzo in fan, non sono capaci. Per cui ecco che oggi siamo qui a raccontarvi l’ennesima pagina di questa soap.

Una soap che vede protagonisti gli Oriele, ormai ex Oriele. Stavolta a parlare è Oriana Marzoli dopo che il Dal Moro, tramite terze persone, ha fatto sapere che lei l’ha bloccato ovunque. Non solo; queste terze persone avrebbero anche insinuato che Daniele ha speso molti soldi per cercare di assecondare i suoi capricci. Niente è uscito pubblicamente dalla bocca di Dal Moro ma Oriana, che ha risposto anche a questo, ha deciso di dire la sua.

Lo ha fatto dopo le nuove storie di Daniele sui social, mentre il Dal Moro, la invitava anche a confrontarsi davanti ai fan…Perchè a 30 anni effettivamente, vedersi e parlare davanti a una tazza di caffè sarebbe stato complicato ecco…

Oriana e Daniele è davvero finita per sempre? Ultimenotizieflash.com

Ma torniamo alla soap degli ex Oriele che a detta di qualcuno, insieme non sarebbero mai stati per davvero e che avrebbero solo preso in giro i fan, come continuano a fare ora, per mera pubblicità. Vai a capire poi perchè lo avrebbero fatto visto che Daniele dal Moro, neppure ci lavora con i social ma tant’è…

Torniamo dunque alle parole di Oriana, nel pomeriggio del 31 maggio 2023.

Lo sfogo di Oriana con le sue follower spagnole

Dalle parole dei due, si evince che c’è stato qualcosa che non ha funzionato fino in fondo, la Marzoli sembra quasi delusa dal fatto che Daniele in qualche modo si vergognasse quasi di presentarla come la sua fidanzata e ha spiegato:

Sono stufa di essere dipinta come la str**za senza cuore che non prova sentimenti. Perché è tutto il contrario. Quando amo non ascolto nessuno. Di sicuro non lascio un ragazzo per le fan. Che le cose non vanno bene non è da 3 giorni, ma da prima. Lui mi ha invitato ad uscire da casa sua! Uno se ti dice di andartene cosa fai?

Oriana Marzoli conferma di essere innamorata di Daniele

Io voglio solo che il mio ragazzo mi difenda e che non mi nasconda, io solo volevo che lui fosse orgoglioso di stare con me. Se sono in lacrime è perché sono innamorata di questo ragazzo lo sanno tutti. Ho lasciato casa sua in lacrime al telefono con mia madre l’altro giorno.

La rabbia di Oriana

E che non mi dica che sto con lui perché non ho una casa dove andare. Ho un appartamento a Madrid e non ho bisogno di soldi o di un tetto da lui. Mi prende in giro. Prima dice ‘sostenete Oriana che è splendida’ e dopo pochi minuti pubblica storie dove dice ‘reina di sto ca**o non sono il tuo schiavo’. Non voglio essere presa in giro da questo ragazzo.

Oriana umiliata pubblicamente

Io non faccio le cose per le ship, mi sono innamorata cog***e! Come posso io interpretare una persona che mi umilia pubblicamente come un grido d’amore. Se davvero voleva parlare sarebbe venuto a casa di Alberto ma lui voleva solo ripulirsi l’immagine per passare bene. Poteva chiamarmi, io l’ho bloccato solo su Whatsapp

Alla prossima puntata dunque…

Nel frattempo l’ironia corre sui social