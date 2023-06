Belen Rodriguez, le foto allo stadio con Stefano De Martino e la cognata allontanano i pettegolezzi

Le foto di Belen allo stadio Maradona di Napoli ieri sera. C'era anche lei con Stefano, Santiago e Adelaide De Martino

C’era anche Belen Rodriguez allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli ieri sera per festeggiare il terzo scudetto dei campioni d’Italia ma soprattutto per sostenere Stefano De Martino e far vivere un altro sogno al piccolo Santiago. E’ con una bellissima foto di famiglia di Belen, Stefano e Adelaide de Martino che vanno via tutti i pettegolezzi.

Sono settimane che si parla di crisi tra il conduttore e la showgirl argentina e gli esperti di gossip erano quasi pronti a giurare che tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ci fosse la terza separazione, dispiaciuti perché erano davvero una bella coppia ma incapace di portare avanti un matrimonio.

Belen è rimasta a Napoli con Stefano

Gli esperti sono stati smentiti perché dopo il regalo fatto a Santiago sembra che Belen sia rimasta a Napoli, nessun volo di andata e ritorno nello stesso giorno, lei è rimasta con suo marito, a Napoli, solo che la coppia ormai sceglie sempre più la via della discrezione, pronta a proteggere la vita provata che la cronaca rosa vorrebbe tutti i giorni in prima pagina.

Il regalo di Stefano a suo figlio Santiago

Li abbiamo visti giocare insieme tutti e tre sull’enorme campo dello stadio del Napoli, felici ma c’era ancora qualcuno che aveva qualche dubbio sulla coppia. I dubbi adesso li spazzano via una volta per tutte Belen e sua cognata, la sorella di Stefano. La foto del conduttore partenopeo in una serata per lui importantissima con le due donne che ama tanto vuol dire tutto.

Adelaide De Martino farà diventare zii Belen e Stefano

Stefano con la sua famiglia a Napoli

L’ex ballerino di Amici è pazzo di gioia, presto sarà lo zio di Mattia, la sua adorata sorella ha annunciato il giorno della festa della mamma la sua dolce attesa e pochi giorni fa con il suo compagno ha svelato che è un maschietto e ha lasciato scoprire a tutti il nome scelto. Santiago avrà il suo primo cuginetto, la famiglia non è mai stata così unita.

In passato, i primissimi tempi dopo il matrimonio di Stefano e Belen, abbiamo visto spesso tutti insieme, la famiglia Rodriguez e la famiglia De Martino, poi si sono allontanati sempre di più. Questa volta è diverso, Napoli è sempre più nel cuore di Belen, perché è la seconda città di Santiago, perché è la città di suo marito.

Belen e Santiago alla festa dello scudetto

C’erano anche loro due in un angolino, lontani da tutti ma ben visibili ai tifosi che hanno ripreso con i telefonini Belen e Santiago, cantando i cori che sono i napoletani sono in grado di regalare. Uno spettacolo che ha fatto vivere un altro sogno al figlio di Stefano e Belen. Adesso magari sono pronti a tornare insieme a Milano. A dividerli ci sarà spesso il lavoro ma niente altro.