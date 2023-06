Gli Oriele sono tornati: avvistati Daniele e Oriana insieme ma c’è silenzio social

Pace fatta, gli Oriele sono tornati? Ecco le foto da Verona che dimostrerebbero il ritorno di fiamma tra Oriana Marzoli e Daniele dal Moro

Oriana Marzoli e Daniele dal Moro sono tornati insieme o quanto meno hanno fatto pace e stanno cercando di chiarirsi dopo una settimana di accuse reciproche, post avvelenati, interviste e molto altro? Sembrerebbe proprio di si. Gli Oriele, pare, siano tornati.

Spopolano in queste ore sui social le foto della coppia. Oriana e Daniele per il momento, sui social non hanno detto molto ma sono bastate delle storie per capire che questa mattina, erano insieme nella stessa palestra. I due non hanno voluto commentare o informare i follower di quello che sta accadendo tra loro, ma è evidente che siano di nuovo vicini.

Le segnalazioni in queste ore sono state tantissime, e anche chi ha incontrato per caso Oriana e Daniele per strada, ha postato in rete degli scatti che sono diventati virali.

Nell’ultima settimana, Oriana aveva lasciato Verona e aveva passato del tempo insieme alle sue amiche, a Giaele che l’aveva accolta a Milano e a Micol; insieme alle sue amiche del Grande Fratello VIP la Marzoli aveva anche trascorso il ponte del 2 giugno, con un week end a Forte dei Marmi.

Il ritorno degli Oriele

Tra le varie foto c’è anche questa, che però potrebbe non essere reale, visto che, come sappiamo e come abbiamo visto dalle storie della Marzoli in questi giorni sui social, ha i capelli corti e non mette mai le extencion. Anche in palestra, aveva il suo classico caschetto biondo.

#oriele Questi due non sono reali 🤣 Evidentemente e finalmente si sono detti a tu per tu quello che provano. A Daniele dico cancella la frase "non so cosa provo…." e ad Oriana lascia perdere le ossessionate che vogliono decidere con chi devi stare. https://t.co/zqHBNPpGJ0 — Emy (@Emydangelo) June 5, 2023

Ma le segnalazioni sono moltissime e anche le storie dei due diretti interessati sui social non mentono.

Oriana e Daniele hanno fatto pace?

Le foto di cui vi parliamo sono queste, e ci sono anche dei video che appunto, sia Oriana che Daniele, hanno pubblicato su instagram, senza però taggarsi o dire qualcosa. Preferiscono tacere questa volta, dopo il caos che è esploso nei giorni precedenti?

Ori e Dani in palestra a Verona. ❤️❤️. Sia nella storia di Ori sia nella storia di Dani passa lo stesso ragazzo cn il pantaloncino rosso, e poi penso che lo sta inquadrando lei xrché dani quando si allena nn credo si inquadri da solo. E poi ci sn dei dettagli uguali. ❤️ #oriele pic.twitter.com/tS9GwfNIvh June 5, 2023

Il silenzio social che significa?

I fan degli Oriele, che in questi giorni si sono intrattenuti con loro tra una room su Twitter e l’altra, sembrano essere un po’ delusi dal fatto che Oriana e Daniele non abbiano detto molto di quello che sta accadendo tra loro. E invece hanno forse scelto la strada migliore, quella del silenzio per poter capire che cosa provano davvero e che cosa vogliono dalla loro relazione?