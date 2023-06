Home » Coppie VIP » Virginia Mihajlovic e Alex Vogliacco meravigliosi ed emozionati: il matrimonio a Monopoli con la piccola Violante protagonista Coppie VIP Virginia Mihajlovic e Alex Vogliacco meravigliosi ed emozionati: il matrimonio a Monopoli con la piccola Violante protagonista Maria Milano Alessandro Vogliacco e Virginia Mihajlovic si sono sposati in Puglia: ecco le prime immagini dal matrimonio romantico a Monopoli

Un matrimonio da favola, ricco di emozione e amore, ha celebrato l’unione di Virginia Mihajlovic e Alex Vogliacco, calciatore del Genoa. La cerimonia si è tenuta questo pomeriggio a Monopoli, nella provincia di Bari, città natale dello sposo. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi calciatori, tra cui il tecnico della Sampdoria Dejan Stankovic, amico fraterno di Sinisa Mihajlovic. Una festa romantica piena d’amore con la grande mancanza certo, il vuoto incolmabile per papà Sinisa che non c’è più.

Ci ha pensato la piccola Violante a rendere tutto più dolce e romantico. Lei che è stata la damigella perfetta di mamma e papà, protagonista di questo matrimonio pieno d’amore! L’estate poi si sa, porta sempre grandi eventi e grandi cerimonie. Se a Monopoli ieri si sono sposati Virginia e Alex, a Noto, nella meravigliosa cornice siciliana, è toccato invece ad Alena Seredova e Alessandro Nasi che hanno scelto lo stesso giorno della giovane coppia per unirsi in matrimonio.

Il matrimonio di Alessandro Vogliacco e Virginia Mihajlovic

La sposa ha fatto il suo ingresso in chiesa a bordo di una meravigliosa Rolls Royce d’epoca, di colore bianco con cromature argentate. Virginia e Alex si erano conosciuti qualche anno fa a Torino, durante il periodo in cui il compianto tecnico del Bologna allenava la squadra granata, mentre il giovane Alex militava nelle giovanili della Juventus. La coppia come detto in precedenza, ha già una bellissima bambina di nome Violante, che ha reso ancora più speciale questo giorno indimenticabile diventando la damigella d’onore in questo unico e magico giorno. Ovviamente per Virginia, tutto l’amore della sua famiglia che si è stretta intorno a lei per non farle sentire nessuna mancanza.

Le prime foto del matrimonio di Virginia e Alessandro

Dai social sono arrivate le prime immagini di questa giornata speciale, gli sposi e la piccola Violante erano davvero meravigliosi.

Non possiamo che fare i nostri migliori auguri alla coppia per questo giorno unico e speciale che gli auguriamo possa portare gioia e amore in eterno.