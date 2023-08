Home » Coppie VIP » Ilary Blasi in Sardegna da Michelle Hunziker: è finita con Bastian? Coppie VIP Ilary Blasi in Sardegna da Michelle Hunziker: è finita con Bastian? Aurora E' finita tra Ilary Blasi e Bastian Muller? Lei continua a viaggiare da sola

Ieri Ilary Blasi si è mostrata in aeroporto, da sola, pronta a partire ma senza indicare la meta. Atterrata in Sardegna è andata subito da Michelle Hunziker, insieme per la stessa divertente serata in discoteca. Serata tra amiche per Ilary Blasi ma dov’è Bastian Muller?

Mentre Michelle Hunziker preferisce pubblicare le foto con le figlie e il nipotino, divisa tra i suoi ottimi Goovi e bagni tra sole e mare, Ilary Blasi mostra quanto si diverte. Ma a chi lo mostra? A Bastian Muller o a Francesco Totti? Con l’ex marito la guerra prosegue e se per un attimo qualcuno ha pensato all’arrivo di una tregua c’è da ricredersi perché le liste dei presunti amanti sono già in tribunale.

Ilary Blasi e Bastian Muller distanti dall’ultimo viaggio

E’ dal viaggio in Brasile che non c’è più traccia della coppia. E’ successo qualcosa che non sappiamo? Dopo Rio De Janeiro la conduttrice è tornata a casa dai figli per poi ripartire con le sorelle per Londra, una vacanza breve tra sole donne. Adesso è in Sardegna, ma è davvero da sola? Magari l’imprenditore tedesco la raggiungerà presto sull’isola o forse è già lì con lei. Lo sapremo presto ma intanto il gossip è già partito.

L’amicizia con Michelle Hunziker

Ilary e Michelle

Si sono scoperte amiche, hanno imparato a conoscersi e Michelle è stata una delle prime persone a cui Ilary ha presentato il suo nuovo compagno. La stima tra le due è reciproca, entrambe forti, entrambe con matrimoni finiti alle spella, figli, e una vita da ricominciare ma con reazioni diverse, anche se non possiamo dimenticare la scorsa estate della Hunziker con Giovanni Angiolini.

In tribunale gli sms hot

Forse Ilary Blasi ha bisogno di un attimo di pausa, il Corriere della Sera riporta che lei avrebbe presentato richiesta di addebito contro Totti. L’ex capitano della Roma avrebbe di tempo ancora una settimana per rispondere e sembra abbia già consegnato la lista con messaggi compromettenti dell’ex moglie. Il punto è chi ha tradito per primo.

Magari è Bastian Muller ad avere bisogno di una pausa, non è facile gestire una situazione del genere. Invece, tra Totti e Noemi Bocchi tutto fila liscio. La coppia continua a divertirsi con e senza i figli, tra gite a Ponza e bagni al mare vicino a casa.

L’estate è ancora lunga ma soprattutto si avvicina un altro fine settimana: Bastian raggiungerà Ilary in Sardegna?