Cecilia e Ignazio sposi: il primo bacio, le lacrime di Belen e Luna Marì damigella

Temevamo di non potervi raccontare molto del matrimonio di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez e invece la coppia non ha chiesto a nessun invitato di evitare scatti sui social. Nessuna esclusiva particolare per le nozze dunque, ed ecco che su instagram arriva una pioggia di video e foto direttamente dalla Toscana, dove la coppia si è giurata amore eterno. Sono marito e moglie Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Lei ha raggiunto il suo futuro sposo accompagnata da papà Gustavo, mentre erano tutti in lacrime. Ma in realtà a piangere gli invitati avevano già iniziato vedendo Ignazio arrivare davanti al celebrante accompagnato dalla sua mamma. E poi quando ha fatto il suo ingresso Cecilia, con un abito da sposa meraviglioso, nessuno ha potuto più trattenere le lacrime, anche perchè prima di lei c’erano i paggetti, i suoi amati nipotini e la bellissima Luna Marì che non poteva mancare.

Tutti in lacrime da Belen a mamma Veronica passando per Jeremias e per i parenti di Ignazio Moser, emozionatissimi in questo giorno così speciale. E sui social c’è già anche il video del primo bacio che vi mostriamo.

Cecilia e Ignazio sposi: ecco il video del primo bacio

Ignazio e Cecilia sono marito e moglie AUGURIII pic.twitter.com/BRpz1BpG3I June 30, 2024

Tantissime anche le foto pubblicate sui social dagli invitati al matrimonio di Cecilia e Ignazio!

Cecilia e Ignazio oggi sposi: le prime foto dalla Toscana

Non ci resta che fare i nostri più grandi auguri alla coppia ! Cecilia e Ignazio oggi hanno coronato il loro sogno d’amore e di certo non potevano che essere più felici.