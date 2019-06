Summertime: la nuova serie Netflix adattamento di 3 Metri Sopra il Cielo

Netflix annuncia una sorpresa per tutti i fan del libro di Federico Moccia Tre Metri Sopra il Cielo. Se il film del 2004, 3 Metri Sopra il Cielo non vi è bastato, sta per arrivare sulla piattaforma streaming Netflix anche la serie. Si tratta di un adattamento che sarà disponibile in tutti i paesi dove è possibile utilizzare Netflix. Le riprese sono ufficialmente partite a Ravenna e sui profili social della piattaforma streaming sono state già diffuse le prime immagini del cast. Andiamo a vedere insieme tutte le ultime novità sulla nuova serie.

Arriva la serie di 3 Metri Sopra il Cielo: il cast di Summertime

“Loro sono Summer, Ale, Dario, Sofia, Edo e Blu e saranno i protagonisti della nuova serie originale Netflix Summertime ispirata a “Tre metri sopra il cielo” annuncia la piattafoma. Proprio attraverso queste foto, che in pochissimo tempo hanno fatto il giro del mondo, scopriamo chi saranno gli attori che daranno i volti ai personaggi di Summertime. Tanti nuovi talenti e qualcuno che conosciamo molto bene. Partiamo da Coco Rebecca Edogamhe, una delle grandi novità nonché la protagonista della serie. Coco interpreterà Summer. Abbiamo poi Ludovico Tersigni, lo Stefano Privitera di Tutto può succedere. Ludovico sarà Ale. Andrea Lattanzi, già noto per l’interpretazione in Sulla mia pelle, sarà invece Dario. Giovanni Maini coprirà il ruolo di Edo, Amanda Campana invece Sofia. E ancora Alicia Ann Edogamhe sarà Blue.

Summertime: la trama e quando arriva su Netflix

Summertime, come vuole il titolo, è una serie ambientata d’estate. Tema principale: l’amore. Summer è una ragazza decisamente diversa dalle altre della sua età. Ale è, invece, un tipo molto deciso ed un ex campione di moto. Inutile dire che tra Summer ed Ale nascerà una incredibile passione che crescerà con l’avanzare dei mesi estivi.

L’attesa continua a crescere, soprattutto per chi ama già molto Tre Metri Sopra il Cielo. Quanto questa nuova serie tv somiglierà al noto film? E poi ci appassionerà allo stesso modo? Per scoprirlo ci toccherà aspettare ancora un bel po’. La data di uscita di Summertime non è stata ancora diffusa ma è molto probabile che la nuova serie sarà disponibile su Netflix già nel 2020.