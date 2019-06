Riviera: anticipazioni seconda puntata del 3 luglio, le indagini di Georgina

Continuano le avventure di Georgina nel nuovo serial di Canale Cinque Riviera. Dopo l’esordio di mercoledì 26 giugno, la fiction torna il prossimo 3 luglio 2019 con un nuovo appuntamento ricco di colpi di scena.

Come avviene per molte fiction importante all’estero, nel prossimo appuntamento con Riviera assisteremo a due episodi consecutivamente; per la precisione, parliamo del terzo e del quarto episodio della prima stagione. La seconda stagione partirà già la prossima settimana su Sky Atlantic.

Ma dove eravamo rimasti? Georgina, fresca di matrimonio con il miliardario Constantine Clios, scopre che lo yacht di suo marito è stato fatto saltare in aria con lui all’interno. Un incidente oppure un attentato? La protagonista di Riviera inizierà così a prendere coscienza del fatto che l’uomo che aveva sposato non era così dolce e premuroso: il patrimonio di Constantine Clios è stato spesso oggetti di violenze fisiche, bugie e omicidi. Georgina scopre persino che il suo defunto marito era sotto il controllo della Interpool.

E mentre Irina (l’ex moglie di defunto) sigla un losco accordo con un personaggio poco raccomandabile, Georgina a scoprire fatti e vicissitudini del suo uomo davvero sorprendenti…

Riviera: anticipazioni seconda puntata del 3 luglio 2019

Nel secondo appuntamento con Riviera, vedremo ancora una volta Georgina impegnata con la misteriosa morte del suo defunto marito. La donna decide di ricostruire tutti gli spostamento che Costantine ha effettuato nel giorno dell’esplosione. La donna arriverà a pensare che probabilmente motivo della morte dell’uomo potrebbe essere la rara collezionista di pezzi d’arte posseduta nella milionario nella sua magione.

Nel frattempo, Delormes – l’ispettore della polizia locale – trova un modo per estorcere informazioni a Negrescu: l’ex capo della sicurezza di Costantine che in passato è stato beccato ad avere legami col traffico di droga, sfruttamento della prostituzione e il gioco d’azzardo. La donna riuscirà a farsi raccontare qualcosa di interessante?

In conclusione, Georgina matura la convinzione che l’attentato è stato dovuto ai pezzi d’arte del suo defunto marito; dunque decide di provare a contattare il collezionista d’arte con cui Constantine faceva regolarmente affari. Cosa racconterà l’uomo alla vedova? Vuoterà il sacco? Oppure è totalmente estraneo ai fatti? Contemporaneamente a questi fatti, la ex di Costantine e suo figlio commetto qualcosa di inaspettato…

