Riviera la serie tv su Canale 5 da mercoledì: tutto quello che c'è da sapere

Sara un’estate all’insegna delle novità quella che Canale 5 vuole regalare al suo pubblico anche se non mancheranno le repliche. Tra le novità in arrivo questa settimana c’è la serie Riviera. Ricorderete che Mediaset aveva pubblicizzato la serie britannica anche lo scorso anno, la messa in onda era prevista per settembre ma poi non era andata in onda. Riviera invece debutterà adesso mercoledì 26 giugno 2019 in prime time su Canale 5. E noi non potevano non raccontarvi di che cosa parla la nuova serie dell’estate di Mediaset.

Riviera è una serie inglese del 2017, che arriva quindi nel nostro paese ( il quarto che acquista i diritti della serie) a due anni dalla messa in onda nel Regno Unito. Sono due le stagioni di Riviera, la prima in onda nel 2017 che si compone di 10 episodi e la seconda vista nel 2019, anche essa composta da 10 episodi per un totale di 20 quindi. Dovrebbe essere girata a breve, visto il successo ottenuto, anche la terza stagione. Riviera è ambientata e girata prevalentemente in Francia, sulla Costa Azzurra. E’ stata girata in lingua inglese e francese.

Ma di che cosa parla Riviera? Lo scopriamo con le anticipazioni che riguardano proprio la serie tv inglese da mercoledì in onda su Canale 5.

RIVIERA LA NUOVA SERIE TV DI CANALE 5 IN ONDA IN ESTATE: LA TRAMA

Di che cosa parla quindi la serie? I protagonisti di Riviera si muovono nel mondo della Costa Azzurra, sono tutti quindi molto ricchi e tra una festa e l’altra, passano le giornata all’insegna del lusso e dello sfarzo. Menzogne, intrighi, bugie, doppio gioco e tante cose da scoprire nella storia di Riviera. E ovviamente, come in ogni serie che si rispetti, c’è un protagonista.

La storia di Riviera è incentrata sul personaggio di Georgia, una facoltosa donna americana il cui neo-marito muore in circostanze misteriose a seguito di un’esplosione avvenuta nello yacht sul quale si trovava. Con l’aiuto della prima moglie di Constantine, Georgia farà luce sui loschi affari del suo defunto marito e sui segreti che rappresentano le fondamenta del suo impero. Georgia dovrà imparare in fretta l’arte della sopravvivenza per preservare la famiglia Clios da sé stessa e dai suoi nemici. E come potrete immaginare l’ex moglie di Costantine non accetterà in nessun modo di mettersi in secondo piano e rinunciare a tutto quello che il suo ex aveva…Georgina vuole proteggere i figli del suo defunto marito ma si scontra con la ex di lui che pretende di decidere da sola per la sua famiglia, almeno per quello che ne resta. Tra gli altri protagonisti della storia anche anche un vecchio compagno di scuola di Georgina che sarà centrale nel racconto. Robert Carver (interpretato da Adrian Lester ) che adesso lavora nel mondo della ricettazione delle opere d’arte rubate.

Il cast di Riviera è capitanato da Julia Stiles (i film della saga di Jason Bourne) nel ruolo di Georgina, una ragazza originaria del Midwest che diventa la brillante e intraprendente moglie del miliardario Constantine Clios.

Appuntamento quindi a mercoledì con la prima puntata di Riviera. Vi ricordiamo che la serie andrà in onda al posto di Live-Non è la d’Urso. Mediaset avrebbe voluto mandare in onda due nuove puntate del programma di Canale 5 ma la conduttrice ha scelto prendersi due mesi di riposo per poi tornare più in forma che mai a settembre.

