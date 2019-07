Scomparsi nuova fiction Canale 5: tutto quello che c’è da sapere

Sono stati presentati da poco i nuovi palinsesti di Mediaset per la prossima stagione televisiva. Stagione che sarà davvero molto ricca anche per quello che riguarda le fiction. Saranno molte le conferme di programmi e serie tv di successo ma saranno davvero tante anche le novità. Per la prossima stagione arriveranno, infatti, su Canale 5 diverse fiction e serie televisive. Da conferme come Rosy Abate e L’Isola di Pietro fino a delle nuove serie. E a proposito di quest’ultime, vediamo che cosa sappiamo proprio riguardo a una di queste il cui titolo è Scomparsi con l’amatissimo attore Alessandro Preziosi. Lo abbiamo visto in questa stagione su Canale 5, in Non mentire, una delle serie più apprezzate di Mediaset.

Canale 5, ecco la nuova serie crime Scomparsi con Alessandro Preziosi: tutte le ultime novità su cast e trama

Si davvero poco per il momento su Scomparsi, la nuova fiction che andrà in onda la prossima stagione televisiva su Canale 5. Si tratta di una serie tv crime che avrà come protagonista Alessandro Preziosi, uno degli attori più amati dal pubblico televisivo italiano. Alessandro Preziosi sarà un poliziotto che però è arrivato ormai alla fine della sua carriera lavorativa. In Scomparsi, il poliziotto interpretato da Alessandro Preziosi si occuperà, come titolo vuole, di gente scomparsa. Una trama che sicuramente appassionerà il numero pubblico della rete Mediaset con tanti misteri e altrettanti colpi di scena. Sicuramente ne vedremo delle belle.

Scomparsi, la nuova fiction presto in onda su Canale 5: messa in onda

Ancora è molto presto per poter sapere qualcosa in più riguardo al cast di attori e alla trama della nuova fiction di Canale 5 Scomparsi. Quello che però è certo che la serie crime con protagonista Alessandro Preziosi, andrà in onda in prima serata sulla rete Mediaset, nella prossima stagione televisiva. I dirigenti Mediaset, dopo il successo di Non mentire e de Il silenzio dell’acqua sperano di conquistare la fiducia del pubblico con Scomparsi. Purtroppo però, almeno per il momento sono davvero pochissime le notizie vi terremo, come sempre facciamo, aggiornati!

Non ci resta allora che attendere per avere qualche dettaglio in più al riguardo. Continuate a seguirci per saperne di più.