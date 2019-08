Tredici 3 spoiler: è stato Tayler a uccidere Bryce Walker?

Da 24 ore è on line su Netflix la terza stagione di Tredici. E non vi diciamo nulla di nuovo se vi raccontiamo che questa terza stagione ruoterà intorno alla scomparsa prima, e all’omicidio dopo, di Bryce Walker. Clay e il suo gruppo di amici si chiederanno chi è stato e cercheranno di capire che cosa sia successo a Bryce pensando di essere in qualche modo coinvolti. E’ lo stesso pensiero che ha la madre di Walker, convinta che suo figlio sia stato ucciso da un ex compagno di scuola. E anche la polizia nelle sue indagini inizierà proprio dagli ex amici del ragazzo.

Nel quarto episodio di Tredici 3 tutta l’attenzione sarà focalizzata su Tayler. Clay e gli altri, dopo quello che è successo alla festa di primavera e alla mancata strage, penseranno che Tayler non sia ancora rinsavito e che forse sia stato proprio lui a fare del male a Bryce. Ma è davvero stato Tayler a uccidere Bryce? Per voi qualche spoiler, se non avete ancora visto i primi 4 episodi, interrompete la lettura!

TREDICI 3 ANTICIPAZIONI: E’ STATO TAYLER A UCCIDERE BRYCE?

Iniziamo col dire che i ragazzi, anche se negli ultimi 8 mesi hanno molto aiutato Tayler non sanno ancora i motivi per i quali il ragazzo è arrivato a pensare a una strage. Tayler non ha detto a nessuno di esser stato stuprato con un bastone nel bagno della scuola. E nonostante abbia anche deciso di far parte del gruppo delle ragazze che hanno subito violenza, nessuno sospetta che possa esser stato molestato in qualche modo. Tayler è ancora molto scosso da quello che è accaduto e pensa persino a suicidarsi gettandosi nel fiume. E’ proprio in quella occasione che, come racconterà a Clay, troverà il corpo di Bryce e chiamerà la polizia non prima di aver scattato delle foto. Tayler dice di essere innocente e di non aver nulla a che fare con la morte di Bryce. Racconta a Clay di aver avuto anche l’occasione di ucciderlo con la pistola che ha tenuto ma di non averlo fatto.

Alla fine quindi Clay, nonostante abbia visto le foto di Bryce morto sul computer di Tayler, decide di credere alla sua versione dei fatti anche perchè, poco dopo queste scoperte, la polizia rivela che il giovane è stato ucciso con un’arma, probabilmente con un bastone. Sembra quindi che Tayler abbia detto la verità.

Ma è davvero così?

Vi racconteremo come è andata realmente questa vicenda non appena avremo finito di vedere tutti e tredici gli episodi di Tredici! IN AGGIORNAMENTO