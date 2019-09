La strada di casa 2, ascolti in calo: storia troppo noiosa, la seconda stagione era necessaria?

Ce lo siamo chiesti quando la Rai aveva annunciato una seconda stagione de La strada di casa: era necessario? In fin dei conti la vicenda che aveva visto la famiglia Morra protagonista si era esaurita, la Rai aveva incassato ascolti record, i protagonisti della fiction si erano meritati complimenti e riconoscimenti. Perchè andare avanti, perchè allungare il brodo? Il risultato è che a due anni di distanza dal grande successo de La strada di casa, che incollava quasi 6 milioni di spettatori alla tv ( la collocazione era diversa, era il mese di novembre) le cose sono cambiate. Rai 1 non vince la serata e la fiction non abbatte il muro dei 4 milioni di spettatori. E come spesso diciamo quando commentiamo gli ascolti di un programma o di una serie tv, i numeri sono un dettaglio. E’ la qualità che conta e in questo caso, va detto, la seconda stagione de La strada di casa non aggiunge nulla. Una storia che sa di già visto, che forse prenderà il volo dalla seconda puntata. Ma è una storia noiosa. Seguire la prima puntata senza pensare di cambiare canale non è stata cosa semplice. E a parte l’ottimo cast, con attori davvero imbattibili, trovare altre cose di cui parlare bene è difficile.

Come detto in precedenza la storia non offre nulla di nuovo. E’ vero, anche in questa seconda stagione Fausto si trova accusato di un omicidio che forse non ha commesso. Ma il mistero vale l’intera puntata della fiction? Al momento no. E anche il pubblico a casa ha bocciato la prima puntata de La strada di casa 2.

ASCOLTI LA STRADA DI CASA 2: LA FICTION ANNOIA E IL PUBBLICO LA BOCCIA

Vediamo i numeri.

Il 14 novembre 2017, la prima puntata era stata seguita da 5.764.000 spettatori pari al 23.4% di share. La prima puntata de La strada di casa 2 incassa invece 3.803.000 spettatori pari al 16.9% di share .

A vincere la serata è Canale con la Champions: Napoli-Liverpool ha raccolto davanti al video 4.498.000 spettatori pari al 18.63% di share