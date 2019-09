Un passo dal cielo 5 ascolti ancora in calo: bocciatura definitiva per la fiction?

Non era mai stata così pubblicizzata da Rai 1. Daniele Liotti e gli altri protagonisti di Un passo dal cielo sono stati costretti a fare gli straordinari in questi giorni, passando da un programma all’altro della rete per cercare di ricordare al pubblico che la fiction era tornata. Dallo studio di Domenica In lo stesso Liotti aveva commentato con Mara gli ascolti dicendo che la prima puntata non aveva brillato visto che la gente era ancora poco interessata alla programmazione televisiva visto il periodo. Ma siamo davvero sicuri che sia questa la ragione del crollo clamoroso degli ascolti della quinta stagione della fiction? Perchè quella platea supera tranquillamente i 4 milioni per le repliche di Montalbano quindi forse, e ribadiamo la parola forse, il problema non sta nella poca voglia del pubblico di incollarsi sul divano la sera.

UN PASSO DAL CIELO 5 ASCOLTI ANCORA IN CALO: IL PUBBLICO SI E’ STANCATO?

Forse il problema sta nel prolungare continuare a farlo, qualcosa che potrebbe chiudersi prima. Un passo dal cielo 4 ha incassato ascolti da record, con picchi di sei milioni di spettatori, con una media superiore ai 5 milioni di spettatori e non merita di essere ricordata, a nostro modesto avviso, come una delle fiction flop ( per ascolti) di questa stagione. Non sarebbe stato meglio chiudere prima? Non sarebbe stato meglio capire che era il caso dio fermarsi? Una stagione senza Terence Hill ( garanzia di ascolti) poteva anche starci, perchè azzardarne un’altra?