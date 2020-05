Skam Italia 4 la trama completa del quarto episodio: Sana e Malik distanti ma vicini

La scoperta che Sana ha fatto in merito a Malik l’ha completamente destabilizzata. Pensava fosse il ragazzo perfetto: oltre a essere musulmano e bello, era anche gentile, dolce e premuroso. Ma a quanto pare manca la caratteristica principale: Malik no ha più nessun interesse verso la religione e questo per lei cambia tutto. Cosa succederà quindi adesso? Lo scopriamo con il riassunto completo del quarto episodio di Skam Italia 4. Cerchiamo di capire cosa succederà tra Malik e Sana mentre le ragazze, più che eccitate, si preparano per il viaggio post maturità anche se mancano ancora mesi prima di partire per la Grecia. Inoltra Sana, Martino ed Eva stanno anche studiando per entrare a Medicina!

SKAM ITALIA 4: LA TRAMA COMPLETA DEL QUARTO EPISODIO

Sana invita le UFB a Mykonos per poter dividere le spese della casa e i due gruppi di amiche iniziano a legare, così come Sana e Malik.

Skam Italia 4 riassunto completo 4×04– La mamma di Sana le dice che suo padre potrebbe concederle di andare in Grecia ma solo se lei andrà al gruppo dei giovani musulmani e così la ragazza si decide e contatta una sua vecchia amica. Eva e Sana parlando della storia con Federico. Eva le racconta che tutto andava bene fino a quando nel mese di gennaio lei è andata a Torino per trovarlo e ha scoperto che non aveva superato neppure un esame. Gli aveva quindi consigliato di provare a cambiare facoltà ma Federico aveva reagito male e così lei era ripartita e da quel momento non si erano più sentite. Eva sembra essere interessata a Makil e Sana non trova il coraggio di dirle che anche a lei piace. Così le due amiche fanno una scommessa…

Sana e le amiche per il venerdì cercano di organizzarsi per una festa ma mentre la giovane si sta dirigendo all’appuntamento Malik la chiama. Suo fratello infatti si è ubriacato e non è nelle condizioni di tornare a casa. Sana chiede aiuto a Filippo e lo porta a casa sua. Lei e Malik invece tornano insieme a casa e il ragazzo le spiega perchè non vuole più sentir parlare di religione. Il padre di Sana osserva dal balcone il rientro di sua figlia a casa.

Il fatto che Malik non sia musulmano sarà davvero determinante per Sana?

