Skam Italia 4 la trama completa del terzo episodio: Sana fa una scoperta choc su Malik

Ce la faranno le nostre ragazze a trovare i soldi per pagare la caparra per la casa in Grecia? Sana avrà il permesso dei suoi genitori per partire insieme alle sue amiche? Ve ne parliamo nel nostro riassunto completo del terzo episodio di Skam Italia 4 in streaming su Netflix già da ieri. E che cosa farà Sana con Malik, tra i due potrebbe nascere una bella storia d’amore? Sana sembra essersi presa una bella cotta…

SKAM ITALIA 4 LA TRAMA COMPLETA DEL QUARTO EPISODIO

Sana deve trovare un modo per raggranellare la caparra della casa vacanze ed è sempre più attratta da Malik, di cui però ignora una cosa molto importante.

Skam Italia 4 riassunto 4×03- Sana è molto preoccupata perchè Chicco ha chiesto una caparra di 5000 euro e lei e le sue amiche non sanno dove trovarla. Ma a salvarle arrivano le acerrime nemiche che propongono di andare insieme in vacanza in Grecia. Sana accetta ma solo se loro pagheranno interamente la caparra. Il viaggio post maturità sembra essere quindi salvo. Per suggellare questo accordo Sana deve organizzare una festa a casa sua con le amiche e con le altre ragazze.

Sana si confida con sua madre e le dice che c’è un ragazzo, ovviamente musulmano, che le piace molto. La mamma è contenta ma Sana frena il suo entusiasmo: non c’è ancora nulla di definitivo. La cena a casa della ragazza sembra essere un flop all’inizio perchè le nuove amiche non sanno cosa si può fare, visto che Sana è musulmana. Ma dopo una iniziale freddezza, la cena decolla tra musica e birra. Fino a quando non torna a casa il fratello di Sana con Malik…Gli chiede di aiutarla a “buttare fuori” le amiche per pulire casa! Niccolò intanto si confida con Sana e le chiede qualcosa di un ex compagno di classe, che andava nello stesso liceo del fratello…

Sana si è presa una bella cotta per Malik ma scopre qualcosa che cambia tutto. Il giovane ha passato la notte a casa con lei e con il fratello. Mentre preparano il caffè Sana gli chiede se voglia un tappetino per pregare ma Malik le dice che non è più musulmano. Una batosta completamente inaspettata per la ragazza.

Questo ovviamente per Sana cambia tutto perchè sa bene, che anche se la sua famiglia non è particolarmente rigida, suo padre difficilmente potrebbe accettare il fidanzamento con un ragazzo non musulmano.

