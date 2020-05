Skam Italia 4 la trama completa del nono episodio: Sana e Malik finalmente insieme

Sana ha sbloccato finalmente Malik dai social, che cosa succederà adesso? Deciderò di avere un faccia a faccia con lui per parlare di quanto accaduto tra loro? Lo scopriamo con il riassunto completo del nono episodio di Skam Italia 4. Sana ha fatto pace con le sue amiche e finalmente può godersi la sua vita! Ma che cosa succederà con il ragazzo di cui è innamorata? Per lei sta arrivando un’altra notizia inaspettata, come reagirà di fronte a questa novità?

Prima di arrivare al riassunto completo del nono e penultimo episodio, vediamo che cosa è successo nelle puntate precedenti…

SKAM ITALIA 4 IL RIASSUNTO DELL’OTTAVO EPISODIO

SKAM ITALIA 4 IL RIASSUNTO DEL SETTIMO EPISODIO

SKAM ITALIA 4 LA TRAMA DEL NONO EPISODIO: SANA E MALIK INSIEME

Skam Italia 4 riassunto completo episodio 4×09– Sana si è fermata a dormire con le amiche a casa di Silvia. Al mattino presto Federica, non riuscendo a dormire si confida con lei e parla di quello che ha fatto prima che iniziassero a parlarsi. E’ stata lei a creare alcune delle immagini che la prendevano in giro. Sana stenta a crederci ma alla fine la perdona le chiede però di studiare: solo in questo modo la perdonerà. Sana va al parco per salutare suo fratello e lì incontra anche Malik. Ma la ragazza scopre una cosa che le lascia l’amaro in bocca. Il ragazzo di cui forse si è innamorata sta partendo per la Francia e non sa neppure quando tornerà. Sana ne parla con le sue amiche che le suggeriscono di vedere Malik prima che parta. Sana decide di aprirsi con sua madre e le mostra per la prima volta le foto delle amiche. Poi le parla anche di Malik. Sua madre le racconta cosa è successo in passato a lei. E le spiega che due persone che si mettono insieme devono condividere molto ed è per questo, visto che Sana è così attenta alla religione, che è bene che al suo fianco abbia una persona simile a lei. Sana decide quindi di non vedersi con Malik.

Quando però lo dice alle amiche, le ragazze cercano di farle cambiare idea. E alla fine decidono di accompagnare Sana sul posto di lavoro di Malik. Il giovane è felicissimo di vederla e la porta anche in un posto speciale…Le dice che tornerà a luglio e che sentirà la sua mancanza. Malik e Sana stanno per baciarsi ma non lo fanno…

