Skam Italia 4 la trama dell’ottavo episodio: Sana perdonata

Che cosa succederà adesso che Eva ha scoperto quello che Sana ha fatto con Federico? Quale sarà la reazione delle “matte”? E come andrà a finire tra Sana e Malik? Lo scopriamo con il riassunto completo dell’ottavo episodio di Skam Italia 4 disponibile su Netflix dal 15 maggio 2020. Sana non avrebbe mai pensato di finire nei guai a causa delle sue bugie e invece le chat con Federico la incastrano…Adesso dipende tutto da Eva: la perdonerà per quello che ha fatto?

Ma prima di arrivare all’ottavo episodio, vediamo insieme cosa era successo nelle puntate precedenti.

SKAM ITALIA 4 LA TRAMA COMPLETA DELL’OTTAVO EPISODIO

Skam Italia 4 riassunto completo episodio 4×08– Eva non risponde alle chiamate di Sana e la ragazza decide di andare sotto casa ma la sua amica non apre la porta! Nel frattempo arriva Silvia e le dice che Eva c’è ma che forse non la vuole vedere. Sana si rende conto di averla fatta grossa e non sa come farsi perdonare. A questo punto quindi Sana in una straziante nota vocale spiega alle sua amiche tutto quello che sta succedendo. Per la prima volta parla con loro dei problemi di cuore con Malik, parla di quello che ha fatto a Eva. Si scusa ma allo stesso tempo prova a spiegare il grande disagio che ha: dal bullismo al fatto che i suoi genitori pretendono cose che da suo fratello non vogliono. Si apre come non aveva mai fatto prima con la speranza che le sue amiche alla fine possano capire perchè è arrivata a tanto. Ma le ragazze non le rispondono…

Sana si scusa anche con suo fratello per aver dubitato di lui. A scuola si sfoga con i ragazzi e dice a Martino, Elia e Giovanni quello che è successo. I ragazzi pensano che dovrebbe confrontarsi con tutte le altre. Sana poi riceve una telefonata da parte di Chicco che le dice che ci sono stati dei problemi con la casa e che deve andare da lui a parlare. C’è una maxi riunione con tutte. Una volta arrivata a casa Sana viene accusata di esser stata lei a chiamare l’agenzia e dire che qualcuno stava subaffitando la casa. Ma non è stata lei e Silvia confessa di aver chiamato per chiedere se poteva portare il gatto e così quelli dell’agenzia hanno capito. Una ragazza dell’altro gruppo chiama il padre, per chiedere aiuto, e offende al telefono Silvia . Federica si arrabbia e ne sta per nascere una rissa ma alla fine vanno via tutte insieme anche Sana che viene perdonata dalle sue amiche.

Le ragazze si vendicano sporcando la macchina delle loro “nemiche”. Arriva il giorno della festa per il compleanno di Silvia e si festeggia tutti insieme. Eva mostra a Sana le chat con Malik e così lei scopre che in realtà il ragazzo non è mai stato interessato alla sua amica e che si sono visti solo per parlare di lei. Intanto i ragazzi organizzano una partita a nascondino per chiudere nella stessa stanza Niccolò e Martino in modo da fargli far pace.

Sana invece decide di sbloccare Malik sui social.

