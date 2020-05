Skam Italia 4 la trama completa del settimo episodio: Sana con le spalle al muro

Niccolò e Martino si sono lasciati per colpa della gelosia del giovane liceale: come andrà a finire? E che cosa farà Sana con Malik e con Eva? Lo scopriamo con il riassunto del settimo episodio di Skam Italia 4 la serie disponibile dal 15 maggio 2020 su Netflix.

Sana ha fatto una cosa che probabilmente non è nel suo stile e a quanto pare ne sta per pagare le conseguenze mentre tra lei e Malik le cose sono sempre più complicate…

Prima di scoprire cosa succederà nel settimo episodio di Skam Italia 4, per voi il riassunto di tutti gli episodi precedenti.

SKAM ITALIA 4: LA TRAMA COMPLETA DEL SETTIMO EPISODIO

Skam Italia 4 riassunto episodio 4×07-I ragazzi convocano Sana per chiedere il suo aiuto. Lei sa che cosa è successo in passato tra Niccolò e Luai e adesso è arrivato il momento di raccontare la verità. Sana quindi spiega a Martino che hanno avuto una mezza relazione ma è durata poco perchè quando i genitori del giovane musulmano lo hanno scoperto hanno scatenato l’inferno. Martino però ha le prove che Niccolò non gli ha detto la verità e non vuole confrontarsi con lui. Decide di interrompere la relazione.

Sana continua ad avere problemi con le sue amiche e tratta male anche Federica mentre Eva prova a cercarla ma lei si nega. Malik va a casa di Sana e prova a far pace con lei ma la ragazza lo tratta malissimo e chiede anche ai suoi genitori di invitare di meno gli amici di Rami. Sana decide di andare fuori, dice ai suoi che va a dormire da una amica ma in realtà va da Martino. Alla fine restano da soli a casa del fratello di Eleonora e si confidano. Parlano dei loro problemi e di tutto quello che è successo. Sana si confida con lui e Martino fa lo stesso. Inoltre scopre che Rami non ha picchiato Martino iniziando la rissa ma lo ha fatto per difendere Luai. Si rende quindi conto di aver sbagliato anche con suo fratello.

Su consiglio di Martino, Sana risponde alle domande che il fratello di Eleonora le fa sulla religione, sul velo e poi decide persino di mostrare i capelli! Purtroppo però per Sana arriva una chiamata inaspettata. Federico infatti le dice che Eva ha letto le chat, non quelle con la ragazza con cui l’ha tradita ma quelle con lei…

Che cosa farà adesso Eva, perdonerà la sua amica oppure questo è l’inizio della fine?

