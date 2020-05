Skam Italia 4 la trama completa del sesto episodio: Sana delusa da Malik ed Eva

Continua la nostra carrellata di riassunti dedicati a Skam Italia 4! Sana sta cercando di fare di tutto per far si che Eva si rimetta con Federico ma non aveva considerato il fatto che a Malik potesse piacere così tanto. La sua vita perfetta, prima dell’arrivo del ragazzo, con le sue amiche di sempre, sembra essere quasi un lontano ricordo visto che nelle ultime settimane è successo di tutto. Ma che cosa accadrà a Sana? Deciderà di parlare direttamente con Malik o con Eva di quello che prova? Lo scopriamo con il riassunto completo del sesto episodio di Skam Italia 4 che ci racconta tutto quello che è successo tra Sana e le sue amiche…

Skam Italia 4 riassunto completo episodio 4×06– Sana inizia a rimpiangere le sue vecchie abitudini e il gruppo di amiche con le quali poteva parlare di tutto. Ha deciso però di non andare ai campi dei giovani musulmani per evitare di vedere Malik ma anche suo fratello dopo quello che è successo con Martino. Il padre di Sana si è reso conto che non è stata malata e le chiede di dirgli la verità ma la ragazza non parla e non rivela nulla anche perchè non vuole più andare in Grecia quindi può tacere…Tornata a scuola umilia le sue amiche e dice loro che non vuole andare in Grecia visto che a quanto pare loro pensano solo a bere e a fare sesso e lei ha altri valori. Poi si sfoga con Martino e parlano anche di quello che è successo con l’amico di Rami. Sana non gli ha ancora detto nulla della relazione che c’è stata con Niccolò.

Sana incontra per caso Malik al parco…Sana chiede a Eva se ha sentito Federico ma lei non lo ha ancora fatto. Le propone di mandarle un messaggio scritto da lei ma Eva non se la sente…Sana chiede a Martino il numero di Federico e decide di agire. Gli scrive dicendo delle cose che Eva avrebbe detto sulla loro relazione per invogliarlo a fare pace...Spera che in questo modo Eva si faccia da parte e lasci Malik. E’ arrivato il grande giorno del concerto dei ragazzi ma Sana non vorrebbe andarci. Martino però la convince. All’improvviso alla festa arriva Federico e lui ed Eva sembrano fare pace.

Sana torna a uscire con le sue vecchie amiche musulmane e capisce che nel bene o nel male ci sarà sempre qualcuno che la capirà per alcuni aspetti mentre altre persone non lo faranno, che siano musulmane o meno.

Sana incontra gli amici di suo fratello e scopre che Malik è con Eva anche se pochi minuti prima lei aveva postato la foto con Federico…La ragazza è sconvolta sia per quello che Eva sta facendo sia per l’atteggiamento di Malik che non rispetta il Ramadan e inoltre sta con una ragazza fidanzata. Ha una crisi di pianto. Tutto il mondo intorno a lei sembra caderle addosso.

