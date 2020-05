Skam Italia 4 la trama completa del quinto episodio: Sana si allontana dalle sue amiche e da Malik

I contrasti con le amiche non mancano e Sana è divisa tra quello che vuole far vedere e quello che prova: che cosa farà con Malik e che cosa farà con le ragazze del suo gruppo? Lo scopriamo con il riassunto completo del quinto episodio di Skam Italia 4 disponibile ormai da qualche giorno su Netflix. Sana è l’assoluta protagonista della quarta stagione: a quanto pare spiegare alle persone che le stanno vicino che le sue scelte non dipendono da imposizioni di altri ma dal suo libero pensiero è una cosa complicatissima ma Sana vuole andare dritta per la sua strada…

SKAM ITALIA 4: LA TRAMA COMPLETA DEL QUINTO EPISODIO

Skam Italia 4 riassunto completo episodio 4×05-Malik scrive a Sana ma lei non ha intenzione di ascoltare le sue parole. Ha infatti capito che suo padre non approverebbe mai la relazione con un ragazzo che non è musulmano e decide così di bloccarlo sui social.

A scuola le ragazze parlano della festa a cui hanno partecipato e dicono a Sana che in Grecia andranno anche dei ragazzi che hanno conosciuto ma lei non la prende affatto bene visto che a quanto pare nessuno ha chiesto il suo parere. Decide poi di sfogarsi con Eleonora e le racconta il malessere che sta provando. E poi per farsi rispettare chiama le altre e dice che è lei che sta gestendo questa trattativa per la casa ed è lei che prende le decisioni. Le ragazze la informano che avevano già detto agli amici che non potevano andare in casa con loro.

Eva informa Sana che è stata ripescata alla facoltà di medicina. Sana quindi le dice che deve rispettare la promessa che ha fatto e deve scrivere a Federico. Rami ha capito che a Sana piace Malik e ne parla con lei. Le dice che sarà alla festa con le sue amiche di scuola, visto che è stato invitato da Eva. Sana decide di andarci per fare pace. Si prepara e spera di essere perfetta per questa occasione. Quando arriva alla festa Elia le dice che sta cercando di capire se qualcuno nella sua famiglia è musulmano potrebbe esserlo anche lui! Ma Sana non è proprio interessata alla corte di Elia. Quando vede arrivare Malik vorrebbe andare a parlare con lui ma viene fermata da una del gruppo che le dice che suo fratello e Martino si stanno picchiando. I due hanno litigato a causa di Luai ma Sana non lo sa e pensa che sia stato suo fratello a iniziare, non sa che stava difendendo l’amico visto che Martino, geloso di Niccolò, ha iniziato.

Quando torna in discoteca vede Malik baciare Eva...

Perchè non trova il coraggio di dire a Eva quello che sta succedendo?