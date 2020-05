Netflix annuncia la seconda stagione di Summertime: prossimamente in piattaforma

Il 26 maggio 2020 a pochissime settimane dall’arrivo in piattaforma della prima stagione di Summertime, Netflix annuncia che prossimamente scopriremo come è andata a finire tra i protagonisti dei primi episodi! Che cosa avrà fatto Summer dopo l’estate e dopo la partenza del suo fidanzato che ha lasciato l’Italia per andare a correre con una nuova squadra in Spagna? La seconda stagione ci porterà di nuovo a Cesenatico o ci sposteremo altrove per scoprire le storie dei protagonisti di Summertime? Per il momento pochissime indiscrezioni ma a quanto pare, quel “prossimamente” ci lascia intendere che la seconda stagione è già stata girata, visto che come saprete da ormai oltre 2 mesi, tutte le produzioni sono state bloccate a causa del coronavirus.

Cosa succederà quindi in questa seconda stagione di Summertime, Ale e Summer si ritroveranno dopo mesi passati lontani o scopriremo che cosa si prova a vivere un amore a distanza?

Dobbiamo dire che la prima stagione di Summertime non ci ha entusiasmato moltissimo. Nonostante la quarantena e quindi la voglia di vedere nuove serie tv, possiamo tranquillamente dire che la vicenda, che avrebbe dovuto farci pensare a Tre metri sopra il cielo, non ha brillato. Sarà che per noi con qualche annetto in più Baby e Step sono inarrivabili ma forse, se non ci avessero detto dell’intento di replicare la storia, seppur in modo lontano e diverso, forse l’avremmo guardata con altri occhi.

Promosse sicuramente diverse cose della serie: dalla colonna sonora alla scelta perfetta di ogni brano al momento giusto ( anche se pensare che degli adolescenti ascoltino quel genere di musica è parecchio complicato) ai colori, alla fotografia e alla regia. Per la trama…Bhè si poteva fare certamente di meglio.

