Tredici 4 la trama completa del primo episodio dal titolo Vacanze invernali

Debutta il 5 giugno 2020 la quarta e ultima stagione di Tredici. Siamo arrivati al gran finale, con questi nuovi episodi, si concluderà la saga della serie tv. Abbiamo lasciato i ragazzi alle prese con le tante bugie raccontate dopo la morte di Bryce. Poi le accuse su Monty che hanno portato alla sua morte, il ragazzo si è suicidato in carcere. Un peso che tutto il gruppo di amici dovrà portare sulla coscienza…

I ragazzi non potevano immaginare che Montgomery avesse un amico speciale, una persona che adesso vuole fare luce su quanto successo realmente…Winston dirà alla polizia che Monty non può aver ucciso Bryce perchè era con lui quella notte? Vendicherà la sua memoria? Anche in questa stagione la voce narrante è quella di Clay che continua ad avere una serie di incubi e di allucinazioni…

La quarta stagione di Tredici si apre con il primo episodio dal titolo Vacanze invernali, per voi trama, spoiler e anticipazioni! Se non volete scoprire che cosa è successo, non andate avanti nella lettura!

TREDICI 4 LA TRAMA COMPLETA DEL PRIMO EPISODIO: VACANZE INVERNALI

La polizia interroga Tyler riguardo alle armi e gli amici si innervosiscono. Winston si trasferisce alla Liberty dopo essere stato espulso dalla Hillcrest

Tredici 4 episodio 4×01 riassunto completo– L’episodio si apre con una domanda di Clay: sopravviveremo alle scuole superiori? E poi il funerale. La preside parla di quello che sta succedendo nella scuola ma in generale in tutte le scuole…Scopriamo che è morto qualcuno ma che non si tratta del funerale di Monty. Si torna infatti a sei mesi prima…

Clay continua ad avere degli incubi, non riesce a smettere di pensare a quello che è successo a Monty. Justin invece è in un istituto, sta affrontando la sua riabilitazione. Tayler viene convocato dalla polizia e chiede a Clay di accompagnarlo. Le armi di Tayler sono state ritrovate ma per il momento la polizia non ha collegato le cose…I ragazzi organizzano una festa di bentornato per Justin. Clay e An informano gli altri di quanto è successo. I ragazzi non sanno se la polizia ha creduto o meno alla storia di Tayler, hanno paura che le bugie possano venire a galla.

Justin è ancora innamorato di Jessica ma per vincere la sua battaglia contro le droghe deve stare da solo e concentrato. Wiston decide di trasferirsi alla Liberty. Clay intanto continua ad avere una serie di attacchi di panico ma non ne parla con nessuno. Ani deve trasferirsi ma Jessica cerca di convincerla a restare, almeno fino al diploma. E alla fine lei decide di restare grazie al permesso dato dalla mamma. Jessica vorrebbe bruciare la cassetta che Bryce le ha dato prima di morire.

Quando i ragazzi tornano in classe dopo le vacanze di Natale affrontano una sorpresa molto strana : ci sono i metal detector a scuola. Le sorprese però non sono finite. Ani infatti scopre che Winston frequenterà la loro stessa scuola…Il giovane si avvicina subito a Tayler. I ragazzi devono iniziare a fare progetti per il futuro con la scelta del college da frequentare. A scuola c’è anche la sorella di Monty e alcuni ragazzi, per rendere omaggio al giovane, decidono di indossare la sua maglia e accusano Clay di aver incastrato il giovane. Non credono che fosse colpevole e portano Clay alla rissa. Tony ha ancora problemi con la sua famiglia per via dell’immigrazione.

Dopo incubi e nuovi attacchi di panico Clay decide di chiudere aiuto a uno psicologo. Quando torna a casa vede due persone che escono dalla sua stanza, dove hanno lasciato una cassetta con le parole di Bryce. Ma è una delle sue allucinazioni o la realtà?