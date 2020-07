This Is us seconda stagione: tutto quello che c’è da sapere

Viaggi nella seconda stagione di This Is Us: cosa vedremo nei nuovi 18 episodi ? Vi ricordiamo che al momento This Is Us è disponibile in streaming sulla piattaforma Amazon Prime Video. Per una estate all’insegna delle maratone, se non l’avete ancora vista, sicuramente questa serie americana tra le più viste e apprezzate degli ultimi anni, non vi deluderà.

La seconda stagione di This Is Us si aprirà con un grande punto interrogativo: come è morto Jack? Dopo i primi 18 episodi della prima stagione, non abbiamo ancora capito che cosa è accaduto al marito di Rebecca ma possiamo dirvi che, a metà di questa seconda stagione, scopriremo tutto. Non solo, la seconda stagione di This Is Us ci porterà anche nel presente, dove i nostri tre cari gemelli, sono alle prese con i fantasmi del passato, che porteranno Kevin verso la strada della dipendenza…

QUI VI PARLIAMO DELLA PRIMA STAGIONE DI THIS IS US

Sul finale della prima stagione abbiamo lasciato Jack e Rebecca litigare a causa del bacio di Ben e della lite successiva. I due nel corso della nottata si sono dette molte cose pesanti e alla fine, hanno deciso di prendersi il loro spazio. Cosa succederà quindi adesso, decideranno di divorziare? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla seconda stagione di This Is Us.

THIS IS US: NELLA SECONDA STAGIONE SCOPRIAMO COME E’ MORTO JACK

Prima di arrivare alla puntata decisiva, quella in cui scopriremo come è morto Jack, vedremo i problemi di coppia di Rebecca e Jack che decideranno di allontanarsi per un po’. I ragazzi capiranno che è successo qualcosa tra i loro genitori e attenderanno di capire come evolverà la situazione. Jack troverà anche il coraggio di dire a Kate che è un alcolista e che ha bisogno di aiuto per questo decide di frequentare le riunioni degli alcolisti anonimi.

QUI TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE SULLA MORTE DI JACK

THIS IS US SECONDA STAGIONE: RANDALL VUOLE ADOTTARE UN BAMBINO

Dopo quello che è successo con Will e dopo tutto quello che ha provato in passato, Randall decide di voler adottare un bambino. La cosa non convince Beth fino in fondo ma alla fine i due trovano una via di mezzo. Aiuteranno i bambini in difficoltà, magari proprio dei ragazzi di colore che hanno problemi seri. Ed ecco che nelle loro vite arriva Deja. Lei è bravissima, è una piccola donna ma ha un passato tormentato a causa di tutti gli errori di sua madre.

PER KEVIN LA GRANDE OCCASIONE CON IL CINEMA

Kevin vivrà un periodo complesso. Se da un lato la sua vita sembra perfetta, grazie a una grande occasione al cinema e all’amore di Sophie, tutto improvvisamente andrà alla deriva. I ricordi del passato, il fantasma di Jack e poi l’infortunio al ginocchio porteranno l’attore in un tunnel di alcol e dipendenze da anti dolorifici dal quale sarà complicatissimo uscire.

THIS IS US SECONDA STAGIONE: LA GRAVIDANZA DI KATE

Per Kate arriva una notizia che non si sarebbe mai aspettata: resta incinta. La giovane donna ha paura di rivelare anche a Toby della gravidanza perchè sa bene che per una persona del suo peso, portare a termine la gravidanza non è semplice. Ma alla fine lo fa ed è così felice di questa notizia da raccontarlo anche alla sua famiglia. Purtroppo però tutto cambia perchè un giorno Kate ha un malore…

Queste sono solo alcune delle cose che succederanno nella seconda imperdibile stagione di This is Us!