Come sorelle anticipazioni ultima puntata: Cahide e le sue figlie incastreranno Cemal?

Cahide ha cercato di fare il possibile per le sue figlie, arrivando anche a spostare il cadavere di Tekin, per far si che nessuno potesse accusarle dell’omicidio. Ma Cemal ha sempre un’arma da usare, questa volta che cosa farà? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama dell’ottava e ultima puntata di Come sorelle che torna in onda al mercoledì. L’ottava puntata ci aspetta infatti il 26 agosto 2020 per il gran finale. Che cosa accadrà? Le tre sorelle riusciranno insieme alla loro mamma a sbarazzarsi di Cemal? Cahide potrebbe trovare le prove che dimostrano che era stato lui a uccidere suo marito…Le cose però sono molto complicate perchè Cemal ha trovato la collana di sua cognata e sa che è stata lei a prendere la cassaforte…

Non ci resta che scoprire che cosa succederà nell’ultima puntata di Come sorelle, ecco le anticipazioni per voi.

COME SORELLE ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELL’OTTAVA E ULTIMA PUNTATA

Dopo essere stato fermato da Kenan, Cemal è più che sicuro che le ragazze sanno che è stata Cahide a introdursi in casa sua e che è stato lui a ordinare l’incendio alla tenuta. A quel punto gli rivela la sua vera natura e il suo scopo: sposare Cahide e costringerle a vivere secondo le sue regole. Si trasferisce a casa loro, rendendo la loro vita un inferno. Dopo l’ennesima mancanza di rispetto, Ufuk decide di consegnare a Kenan tutte le prove che aveva occultato ventiquattro anni fa per far sì che Cemal non venisse accusato dell’omicidio del fratello Mehmet. Riusciranno adesso a sbarazzarsi dell’uomo?

Ipek, Deren, Cilem, Azra e Cahide non si arrendono. Leyla gli procura dei passaporti falsi per andare in Grecia. Fingono allora di arrendersi al volere di Cemal e di acconsentire alle nozze tra lo zio e la madre. La sera prestabilita però il cerimoniere non si presenta e le ragazze riescono ad ingannare lo zio e a raggiungere il porto. Poi sopraffatte dal senso di colpa, decidono di costituirsi e di restare in Turchia per pagare per quello che hanno fatto.

Ma sarà questo il finale? Non ci resta che seguire l’ottava puntata di Come sorelle per scoprire quello che accadrà. Appuntamento a mercoledì prossimo.