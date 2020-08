Mediaset cancella Council of dads dopo gli ascolti flop: arriva un’altra serie

Poteva essere prevedibile una decisione di questo genere da parte di Mediaset. Ma del resto che la scelta di mandare in onda ben 4 episodi di Council of dads in una sola serata, finendo quindi oltre mezzanotte e mezza, sarebbe stata una scelta suicida, era sotto gli occhi di tutti. Non solo. La prima puntata di Council of dads è andata in onda il 16 agosto 2020, la domenica successiva a Ferragosto. Una giornata in cui immaginare che ci fosse qualcuno davanti alla tv, è alquanto bizzarro. Inoltre, Mediaset ben sapeva che la domenica successiva ci sarebbe stata la finale di Champions e che quindi ci sarebbe stata una settimana di pausa che avrebbe destabilizzato maggiormente il pubblico…E così alla fine Mediaset ha deciso di cancellare la serie tv. In realtà non ci sono comunicazioni ufficiali da parte di Canale 5 ma va in onda da qualche ora, un nuovo promo che pubblicizza la serie tv L’ora della verità che andrà in onda appunto da domenica 30 agosto 2020, al posto di Council of dads.

COUNCIL OF DADS CANCELLATA: SU MEDIASET SI CAMBIA SERIE

Council of dads che aveva registrato ascolti davvero molto molto bassi ( non essendo poi una serie così mediocre ma neppure così entusiasmante), non andrà più in onda, lasciando quindi quei pochi spettatori senza il finale. E infatti sono sei gli episodi di Council of dads che non andranno in onda.

La prima puntata di Council of Dads aveva fatto registrare uno dei risultati più catastrofici di sempre nella prima serata di Canale 5, non superando neppure il milione di spettatori. La prima puntata infatti era stata vista da 882.000 spettatori con uno share del 6.8%.

L’ORA DELLA VERITA’ ARRIVA SU CANALE 5 CON UN DOPPIO APPUNTAMENTO

Al posto di Council of dads andrà quindi in onda la serie che era stata già annunciata per l’estate 2020 di Canale 5. Domenica 30 agosto e lunedì 31 agosto 2020 andranno in onda le prime puntate de L’ora della verità.

A ufficializzare questa scelta, oltre che il promo in onda in tv, anche il cambio sulla guida tv ufficiale di Mediaset.

COUNCIL OF DADS DOVE VEDERE GLI ULTIMI EPISODI

Chi volesse vedere gli ultimi sei episodi della serie, ma in lingua inglese, potrebbe farlo con lo streaming.