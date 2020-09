Chiude Bay Yanlis: dove vedere gli episodi rimanenti

Dopo il successo di Cherry Season e Day Dreamer, anche Bay Yanlis, nuova serie tv turca, ha emozionato e sta emozionando tantissimi fan. I protagonisti sono ancora una volta Ozge Gurel e Can Yaman. La storia è quella di Enzi che non riesce a trovare l’uomo della sua vita e di Özgür che cercherà di aiutarla. Inevitabilmente i due si innamoreranno così da far sognare i telespettatori di tutto il mondo. Il problema è che però Bay Yanlis non avrà un seguito, la seconda stagione non ci sarà. Eppure fino a qualche giorno fa, lo stesso Fox, canale dove vanno in onda gli episodi turchi, aveva mostrato un promo. Perché, allora, Bay Yanlis non avrà un seguito?

Bay Yanlis chiude i battenti ma i fan della serie turca non condividono

Pare proprio che il motivo sia legato al fatto che Bay Yanlis non faccia gli ascolti sperati. In questo periodo poi stanno partendo tantissimi nuovi contenuti televisivi e questo avrebbe influito ancora di più sulla scelta di chiudere Bay Yanlis. I fan della serie tv turca però non hanno ben preso la cosa tanto che hanno iniziato a ‘ribellarsi’ sui social network. E’ stato lanciato un vero è proprio hashtag (Save Bay Yanlis) che è diventato subito virale. Pare proprio che i tantissimi sostenitori della serie e dei due attori protagonisti, Can Yaman e Ozge Gurel, non si arrenderanno tanto in fretta. Come andrà a finire?

Bay Yanlis ultimi episodi: ecco dove vedere la serie turca con Can Yaman e Ozge Gurel

A parte tutto, dove si possono vedere gli ultimi episodi di Bay Yanlis in italiano? Se in moltissimi paesi è stato possibile seguire la serie su Fox, in Italia in tantissimi hanno seguito la soap in streaming in contemporanea con la Turchia. Una alternativa interessante è quella di guardare gli episodi su Youtube con i sottotitoli digitando semplicemente: Bay Yanlis italiano o Il Signor Sbagliato.

E voi che cosa ne pensato dello stop inaspettato di Bay Yanlis?