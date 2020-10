Per il remake italiano di This Is Us si pensa a Lino Guanciale protagonista maschile

Mentre negli Stati Uniti va in onda la quarta stagione di una delle serie più amate e viste di sempre, in Italia si studia il remake che potrebbe arrivare presto su Rai 1 ( anzi forse anche tardi considerato il fatto che This Is Us ha esordito nel 2016 ed è arrivata nel 2020 alla sua quinta stagione). E la notizia di oggi riguarda il protagonista maschile di This Is Us che in Italia dovrebbe intitolarsi semplicemente “Noi”. Cattleya e la Rai, che produrranno insieme la serie, avrebbero deciso di puntare su Lino Guanciale e permetteteci di dire che nessuno avrebbe potuto dare un volto migliore all’amatissimo Jack Pearson. Un uomo che ha messo sempre la sua famiglia davanti a tutti, il protagonista assoluto della serie americana che ha conquistato tra l’altro, il cuore di tutte le spettatrici ma non solo. Del resto che in Milo Ventimiglia ci fosse un talento di quelli rari, oltre alla straordinaria bravura, lo si era capito anche in Una mamma per amica, serie che è stata per lui un trampolino di lancio. Ma è il personaggio che Milo interpreta in This Is Us a essere praticamente perfetto nonostante i suoi mille difetti. I pregi sono così tanti da far passare in secondo piano anche un grave problema, la dipendenza dall’alcol.

Jack Pearson in This is Us è il padre che ogni bambino vorrebbe avere,; è il fidanzato che ogni ragazza sogna, è il genero che ogni madre vorrebbe, il marito perfetto. Un eroe con e senza macchia di quelli che rendono una storia magica. E quella raccontata in This Is, grazie a Jack ma anche alla sua meravigliosa moglie Rebecca, è una storia che conquista, sin dal primo momento. Non è un caso se negli Usa, si è arrivati fino alla quinta stagione.

LINO GUANCIALE PROTAGONISTA MASCHILE DI NOI LA VERSIONE ITALIANA DI THIS IS US?

E come dicevamo in precedenza, se avessimo dovuto dare un volto tutto italiano a Jack Pearson non avremmo potuto pensare a un attore diverso da Lino Guanciale ( ecco forse un altro nome perfetto sarebbe potuto essere quello di Luca Argentero che poi sarebbe perfetto anche nel ruolo di Kevin). Per il momento queste sono solo voci che circolano in rete, che dovranno essere confermate. Il periodo non è dei migliori per la lavorazione delle serie tv e delle fiction ma Noi, la This Is Us italiana, potrebbe iniziare a prendere vita.

E’ stato Riccardo Tozzi, presidente della Cattleya, a svelare che ci sarebbero le intenzioni da parte delle due società Rai e Cattleya appunto, di creare un remake italiano dal titolo provvisorio “Noi”. E visto che le riprese dovrebbero iniziare a fine 2020, ecco che presto potremmo avere anche i nomi degli attori protagonisti. Non dimentichiamoci che anche l’attrice che vestirà i panni di Rebecca sarà fondamentale ( Serena Rossi ad esempio potrebbe essere perfetta, vista anche la sua grande bravura nel canto), come anche gli attori chiamati a dare il volto ai tre grandi, i tre figli di Rebecca e Jack.

Per chi volesse conoscere qualche dettaglio in più sulla serie, ecco il nostro approfondimento sulla prima stagione.

E voi conoscete questa serie americana così famosa e seguita?