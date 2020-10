Suburra 3, tutto pronto per il capitolo finale: Solo Roma è eterna

Manca ormai pochissimo, il conto alla rovescia è iniziato per tutti i fans della serie italiana, tra le più viste su Netflix.Lanciata nel 2017 e concepita sin dal principio per raccontare la profana trinità – Chiesa, Stato, Crimine -nell’arco di tre stagioni, la prima serie originale italiana Netflix giunge ora al suo atto finale. Ultimo capitolo quindi con questa Suburra 3 la serie davvero super attesa.

Se la prima stagione ruotava attorno al Vaticano e all’acquisizione dei terreni di Ostia per la costruzione di un porto e la seconda stagione era incentrata sulla competizione per il potere politico sulla città con l’elezione di un nuovo sindaco, l’epilogo avrà come unico palcoscenico le strade di Roma, dove prenderanno vita nuove e inaspettate alleanze in una battaglia ricca di colpi di scena per determinare chi alla fine siederà sul trono di Roma.

Tornano i protagonisti delle prime due stagioni: Aureliano (Alessandro Borghi), Spadino (Giacomo Ferrara), Amedeo Cinaglia (Filippo Nigro), Samurai (Francesco Acquaroli), Manfredi Anacleti (Adamo Dionisi), Sara Monaschi (Claudia Gerini), Angelica (Carlotta Antonelli), Nadia (Federica Sabatini), Alice Cinaglia (Rosa Diletta Rossi), Adelaide Anacleti (Paola Sotgiu), Cardinale Fiorenzo Nascari (Alberto Cracco) e Adriano (Jacopo Venturiero).

La regia di questa terza stagione è di Arnaldo Catinari, lo story editing di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini, la sceneggiatura di Ezio Abbate, Fabrizio Bettelli, Andrea Nobile, Camilla Buizza e Marco Sani.

Le cose in questa terza stagione si complicheranno per i nostri protagonisti, in particolare per Spadino che dovrà gestire la difficile situazione che si capovolgerà a causa del risveglio dal coma di Spadino! Siamo inoltre arrivati alla vigilia del Giubileo, periodo importantissimo per Roma e per chi si muove negli affari da fare con questo giro di soldi che arriva nella capitale…

SUBURRA SECONDA STAGIONE: DOVE ERAVAMO RIMASTI

SUBURRA 3 : IL CAPITOLO FINALE SU NETFLIX DAL 30 OTTOBRE 2020

Dopo il tragico suicidio di Lele, incapace di convivere con il senso di colpa generato dai crimini commessi, e l’inaspettato risveglio dal coma di Manfredi, capo del clan Anacleti, gli equilibri di potere tra tutti i personaggi sono di nuovo messi in discussione. La terza stagione si sposta tra le strade e i vicoli di Roma e provincia per raccontare ancora più da vicino il mondo del Crimine. Con l’elezione del nuovo sindaco di Roma e l’ascesa in Campidoglio di Cinaglia, la Suburra si mette di nuovo in moto. Il mondo “di sopra” e quello “di sotto” dovranno venire a patti per spartirsi il più grande affare del nuovo millennio: il Giubileo. Aureliano e Spadino sono pronti a sfidare di nuovo Samurai e reclamare il trono della Città Eterna. Chi vincerà la battaglia all’ultimo sangue per ottenere il potere sulla città?

SUBURRA 3: ECCO IL TRAILER UFFICIALE DELLA NUOVA STAGIONE

L’appuntamento è quindi su Netflix dal 30 ottobre 2020 con gli episodi finali di questa terza stagione di Suburra.