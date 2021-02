Can Yaman arriva anche ad Assisi: Che Dio ci aiuti!

Dalle copertine delle riviste di cronaca rosa al set della nuova serie che sta girando in Italia. Dallo studio di C’è posta per te al pomeriggio di Canale 5 passando per lo spot di una delle paste più amate al mondo. Can Yaman è davvero ovunque ma non si ferma qui. Tra due settimane ( sempre che prima non faccia una capatina a Sanremo, non si sa mai) lo vedremo infatti in una fiction Rai! La presenza di Can Yaman era stata ampiamente annunciata ma solo ieri, per la prima volta nel promo di Che Dio ci aiuti 6 alla sua ultima puntata, abbiamo visto i frame di questa partecipazione. Al momento quello che si è visto, un bel maschione a petto nudo, ha convinto tutti i fan dell’attore turco a darsi appuntamento per l’11 marzo 2021 davanti alla tv per seguire l’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6 che ci aspetta tra due settimane. Come saprete infatti giovedì prossimo ci sarà Sanremo per cui Suor Angela e company tornano dopo il Festival.

Un piccolo ruolo nell’ultima puntata ma significativo per Can Yaman, in vista della fiction che invece lo vedrà protagonista assoluto. L’attore turco infatti, come già vi abbiamo raccontato sarà il protagonista della nuova serie Lux Vide Sandokan . Non è la prima volta che la casa di produzione collega due progetti, è già successo in altre occasioni, ricordiamo ad esempio la comparsa dei personaggi di Che Dio ci aiuti in una puntata di Don Matteo ma non solo. Scambio di “favori” tra fiction anche con Vanessa Incontrada per Non dirlo al mio capo. E come dimenticare la scena di Don Matteo con Luca Argentero nei panni di Doc.

Can Yaman sbarca all’Angolo divino

Nell’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6 vedremo Can Yaman nei panni di un barista per l’Angolo divino. Avrà anche il compito di provocare Azzurra che non ha ancora deciso che cosa fare con la piccola Penny? E siamo sicuri che quella di Can Yaman sia solo una breve partecipazione? Potrebbe essere uno dei protagonisti della settima stagione della fiction con Elena Sofia Ricci?

In attesa di vedere l’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6 vi ricordiamo tra l’altro che Can Yaman e Luca Argentero sono insieme sul set di Sandokan. Una coppia da non perdere nella nuova fiction di Lux Vide.

Qui le prime notizie sulla fiction Sandokan