Ascolti tv, Il commissario Montalbano chiude senza record e lascia l’amaro in bocca per il finale

Grandissimi ascolti per l’ultimo episodio de Il commissario Montalbano perchè quando hai 9 milioni di spettatori davanti alla tv, non puoi che parlare di un eccellente risultato. Ma i numeri incassati dall’ultimo episodio della saga, Il metodo Catalanotti, non sono quello dei record di ascolti di Montalbano e forse non sono neppure quelli che ci si aspetta da un ultimo episodio, dalla chiusura della saga. Sembra essere evidente a questo punto, che nonostante gli italiani siano in milioni in più rispetto al solito davanti alla tv, usino diversi mezzi per fruire di film o serie tv o non stiano neppure davanti al piccolo schermo per vedere i film. Un finale che conquista quindi una media più bassa rispetto al solito, visto che lo scorso anno Montalbano volava con 11 milioni di spettatori davanti alla tv. L’episodio in onda l’8 marzo 2021 si ferma a 9 milioni, numeri pur sempre da primato ma non da record di ascolti.

Non solo quindi un mancato record ma anche l’amaro in bocca lasciato nel pubblico che avrebbe voluto per l’ultimo episodio qualcosa di diverso e invece il finale, con un Salvo Montalbano completamente impazzito per una donna, delude davvero tutti.

Ve ne abbiamo parlato in modo approfondito qui Il commissario Montalbano delude i fan: il finale e il tradimento verso Livia imperdonabili

Ma torniamo ai numeri di questa prima serata.

Ascolti 8 marzo 2021 prima serata: Montalbano da 9 milioni di spettatori

Rai 1 continua la scia di successi dopo le prime serate del Festival superando la media dei 9 milioni di spettatori con l’ultimo capitolo della saga di Camilleri. Il Commissario Montalbano – Il metodo Catalanotti ha conquistato 9.016.000 spettatori pari al 38.4% di share.

Possiamo dire che la concorrenza era praticamente nulla. Su Canale5 Titanic viene visto da 1.913.000 spettatori con uno share dell’11.4%. Nessun miracolo neppure per il film che tanto piace al pubblico, ormai stremato da queste continue repliche.

I numeri sulle altre reti. Su Rai2 Colette fa 491.000 spettatori (1.9%). Su Italia1 Tre uomini e una gamba fa 1.026.000 spettatori pari al 4.1%. Su Rai3 Il castello di vetro è seguito da 838.000 spettatori con il 3.4%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.136.000 spettatori (5.8%). Su La7 The Lady fa 278.000 spettatori con l’1.2%. Su Tv8, in replica, Alessandro Borghese – 4 Ristoranti segna 452.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Rocky Balboa è seguito da 330.000 spettatori con l’1.4%.

I numeri di Montalbano

Con una media di 9.016.000 spettatori, “Il metodo Catalanotti” si colloca al 23esimo posto (su un totale di 37 episodi) nello storico ascolti di Montalbano. Il più visto resta “La giostra degli scambi” (11.386.000) del 2018. L’episodio di ieri sera è il meno visto dal 2008.