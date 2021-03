Il commissario Montalbano delude i fan: il finale e il tradimento verso Livia imperdonabili

E’ andato in onda ieri, 8 marzo 2021, quello che al momento dovrebbe essere l‘ultimo episodio televisivo de Il commissario Montalbano. Ci si aspettava forse un gran finale, almeno i milioni e milioni di spettatori che seguono la fiction di Rai 1 speravano in una ultima puntata, con un epilogo speciale. E invece molti spettatori sono rimasti delusi dalle scelte del protagonista. Il caro Salvo Montalbano è stato bersagliato di critiche dal primo all’ultimo minuto dell’episodio Il metodo Catalanotti in onda ieri su Rai 1. Il motivo? Il tradimento verso Livia.

In generale chi ha seguito Montalbano in questi 20 anni sa bene che Salvo non ha mai saputo resistere al fascino delle donna ma in qualche modo ha sempre “rispettato” Livia, i tradimenti gli venivano perdonati perchè si pensava che amasse lei. Ma forse siamo stati anche noi a credere a qualcosa che non è mai esistito, visto che è abbastanza chiaro che, se un uomo ti tradisce non ti ama e non ti rispetta fino in fondo. Quando lo abbiamo visto con bellissime donne per poco tempo, abbiamo fatto il tifo per Livia magari pensando che poi alla fine sarebbe tornato da lei senza però renderci conto che i segnali di una storia che non è mai decollata, c’erano tutti. Se in principio infatti, tra Livia e Salvo c’era una grandissima intesa, la stessa che li aveva portati in poco tempo a decidere di sposarsi, doveva essere chiaro che se il matrimonio non era poi stato celebrato, qualcosa di non chiaro c’era.

Certo perdere la testa come è successo a Salvo per la bella sbirra arrivata a Vigata e che in poche ore gli ha sconvolto la vita…Bhè forse nessuno se lo sarebbe aspettato. Il commissario Montalbano torna su Rai 1 con Il metodo Catalanotti: la trama

Il commissario Montalbano il finale che delude i fan

Mentre noi stentiamo quasi anche a ricordare il nome della bella agente della polizia scientifica che ha rubato il cuore di Montalbano, il commissario si è lasciato travolgere in una storia che in poco tempo lo ha visto cambiare: dalle bugie ai colleghi, alle distrazioni sul lavoro. E’ arrivato persino a dire che era stanco…

Ma quello che il pubblico non perdona a Salvo Montalbano è anche il modo. Lasciare Livia dopo più di 20 anni di tempo con una telefonata muta, una chiamata durante la quale si sono dette solo poche parole, monosillabi tra l’altro. No, i fan di Montalbano non ci stanno. Hanno sempre fatto il tifo per lui ma questa volta, dicono no.

Se è vero che questo gran finale, rappresenta forse televisivamente l’ultimo capitolo di Montalbano, è anche vero che Camilleri ha scritto un altro romanzo che rappresenta l’epilogo, dal titolo Riccardino. E forse in quella storia, ci sono tante spiegazioni che il pubblico vorrebbe avere. Difficile capire se arriveranno.