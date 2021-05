Buongiorno mamma anticipazioni: cosa hanno fatto Guido e Anna a Maurizia?

Andrà in onda mercoledì prossimo la quinta puntata di Buongiorno mamma e noi non abbiamo capito ancora nulla di quello che è successo prima che il casale dove Maurizia abitava bruciasse. E voi, ci avete capito qualcosa? Quali sono i misteri legati al passato di Anna e Guido e che cosa hanno fatto a Maurizia? Perchè Guido si trovava proprio nei pressi del casale il giorno in cui è bruciato? Di Maurizia non ci sono tracce, nessuno sa dove sia finita e non è detto che sia morta. Ma una cosa è certa: nel passato di Anna e Guido ci sono degli scheletri. Non dimentichiamo tra l’altro che sono scomparsi anche i soldi che la nonna di Anna aveva lasciato per lei e per i suoi figli. E’ possibile che Anna li abbia dati a Maurizia senza che Guido sapesse nulla? Ma oltre al passato c’è anche il presente. Purtroppo Sole è rimasta coinvolta nell’incidente di Agata, guidava una macchina senza patente, non ha rispettato le regole ed è stata investita…Cosa ne sarà di lei e del bambino? Lo scopriamo con le anticipazioni della quinta puntata di Buongiorno mamma in onda il 19 maggio 2021 su Canale 5. Sole è stata portata in ospedale e non sappiamo quali siano le sue condizioni di salute…Si riprenderà?

Buongiorno mamma anticipazioni quinta puntata 19 maggio 2021: la trama

Dopo l’incidente d’auto, Agata e Sole vengono portate in ospedale: la ragazzina è in condizioni gravissime. Guido (Raoul Bova) viene a sapere che è Federico il padre del bambino e lo aggredisce pretendendo delle spiegazioni. Mentre Colaprico cerca di usare la situazione per colpire i Borghi, la piccola Sole ha bisogno di sangue ma l’unica a poterglielo donare è Agata che ha già lasciato Bracciano. Abbiamo quindi ancora una volta la prova che Agata e Sole hanno qualcosa in comune, è possibile che siano sorelle?

Sole, ormai guarita grazie alla trasfusione con il sangue di Agata, torna a casa ma rimane sconvolta quando scopre che tra Guido e Miriam c’è del tenero. Intanto Greta, che ha appreso che non potrà più camminare, sembra tramare qualcosa. Agata, rientrata a casa Borghi, fa una sconvolgente scoperta sul passato di Guido…

Di misteri da svelare ce ne sono ancora molti e sono davvero tutti da scoprire. Appuntamento a mercoledì prossimo su Canale 5 per la quinta puntata di Buongiorno mamma, assolutamente da non perdere.