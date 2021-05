Mr. Wrong, Can Yaman sarà Ozgur: conosciamolo meglio

A partire dal pomeriggio del 31 di maggio, vedremo in onda su Canale 5 la nuova serie turca Mr. Wrong – Lezioni d’amore. Continua quindi il grande successo dei prodotti turchi nella televisione italiana ma soprattutto continua l’inarrestabile successo di Can Yaman. L’amatissimo attore sarà nuovamente protagonista della fiction e terrà incollati allo schermo tantissimi telespettatori e innumerevoli fan. In questo articolo faremo un focus su Ozgur, il personaggio protagonista di Mr. Wrong, per conoscerlo meglio. La storia inizierà con una serie di sfortunati eventi e delusioni d’amore per Ezgi, la protagonista femminile. Lei e Ozgur si ritroveranno insieme a bordo di un taxi.

Can Yaman sarà l’Ozgur di Mr. Wrong – Lezioni d’amore: ecco tutte le anticipazioni sul personaggio protagonista della serie

Ezgi non vedrà subito di buon occhio Ozgur. Lui è un ristoratore molto bello che però apparirà scortese e maleducato alla ragazza. Ezgi scoprirà che abitano nello stesso quartiere e lui è addirittura il suo vicino di casa. Ma concentriamoci su Ozgur. La mamma del ragazzo vorrebbe vedere il suo adorato figlio già sistemato, con una brava moglie e dei figli. L’occasione giusta per parlare della cosa sarà il matrimonio di sua sorella Ebru. Ozgur dovrà approfittarne per trovare una finta fidanzata da poter presentare alla sua famiglia e tenere quindi tutti tranquilli sull’argomento. Lui è uno che di solito ha molto successo con le donne ma per il momento non è ancora riuscito a trovare la sua futura compagna per sempre. E’ così che deciderà di chiedere aiuto alla sua vicina Ezgi e le proporrà di presentarsi come la sua finta fidanzata. Ezgi inizialmente non sarà così felice di questa particolare richiesta. Poi però cambierà idea perché il ristoratore in cambio le offrirà dei preziosi consigli sugli uomini che le permetteranno di non avere più ragazzi sbagliati al suo fianco e conquistare l’uomo perfetto.

Mr. Wrong – Lezioni d’amore, tutte le anticipazioni su Ozgur: il personaggio interpretato da Can Yaman

E’ così che Ozgur ed Ezgi inizieranno a vedersi più spesso proprio perché il ristoratore dovrà dare delle lezioni d’amore alla giovane. Ezgi vuole provare ad attirare l’attenzione di un uomo che aveva conosciuto e i consigli di Ozgur saranno fondamentali. Il problema è che Ezgi a causa di queste lezioni si avvicinerà moltissimo al suo dirimpettaio di casa ma i dubbi di lei sono tanti. Ozgur sarà l’ennesimo signor sbagliato? Tutto ci porta a pensare che tra i due presto nascerà un sentimento tutt’altro che falso ma dovremmo attendere di guardare gli episodi per capire come andrà a finire. Appuntamento al 31 maggio. La serie andrà in onda alle 14,45 al posto di Uomini e Donne mentre a seguire andrà in onda un’altra novità per l’estate di Canale 5. Parliamo della serie Love is in the air.

Ci aspetta una estate all’insegna dell’amore su Canale 5 e noi vi faremo compagnia con tutte le anticipazioni e le news!