Raoul Bova è il nuovo Don Matteo? L’indiscrezione

Tvblog lancia oggi una notizia di cui già si sta parlando moltissimo. Da tempo si vocifera di un possibile cambio nella fiction Don Matteo. Terence Hill, inizia a stancarsi facilmente sul set ma non solo, dopo 12 stagioni ci sarebbe bisogno, secondo molti, di un cambiamento. Un paio di anni fa si era parlato di Lino Guanciale oggi invece da Tvblog arriva un altro nome. E’ quello di Raoul Bova che dovrebbe essere il “nuovo don Matteo”. L’attore, che non è mai stato protagonista di una fiction Rai con tante puntate, potrebbe sperimentare qualcosa di totalmente nuovo ( anche se in passato aveva interpretato un ruolo “religioso” è stato infatti San Francesco nel 2002). Lo abbiamo visto di recente in Buongiorno mamma, lo abbiamo visto in passato in ruoli diversi, più d’azione, se così possiamo dire. Ma con il suo sbarco in Don Matteo ci si potrebbe immaginare un ruolo differente rispetto al passato. La fiction Mediaset Buongiorno mamma tra l’altro, è prodotta sempre da Lux Vide, la stessa casa di produzione che gestisce Don Matteo. Probabilmente la decisione è maturata di recente, grazie al rapporto che si è instaurato tra Raoul e i produttori sul set.

Raoul Bova prende il posto di Terence Hill in Don Matteo?

Secondo quanto riferisce Tvblog, la notizia potrebbe essere ufficializzata molto a breve. Il motivo? Raoul Bova dovrebbe prendere il posto di Terence Hill in Don Matteo, già dopo le prime puntate della tredicesima stagione che si sta girando proprio in questi giorni.

Non è la prima volta tra l’altro che in una fiction viene sostituito un protagonista. E’ successo sempre in una serie della Lux Vide, Un passo dal cielo. Al posto di Terence Hill, che vestiva i panni di Pietro, un agente della guardia forestale, era arrivato Daniele Liotti che, con il passare della puntate, aveva conquistato tutto il pubblico, regalando alla serie Un passo dal cielo, ascolti sempre ottimi. Certo le due serie non sono paragonabili, anche perchè la narrazione in Don Matteo, ruota sempre intorno alla sua figura anche se, chi ha seguito le ultime stagioni sa bene che Terence Hill ha avuto sempre meno spazio, proprio perchè si stava cercando di abituare i telespettatori a qualcosa di diverso.

La notizia data da Tvblog sta facendo molto discutere, come del resto era successo anche in passato, quando si era detto che al posto di Don Matteo sarebbe potuto arrivare un altro protagonista. Non sembra riscuotere al momento grande entusiasmo ma si sa che il pubblico è sempre molto esigente e soprattutto difficile da accontentare.

Altre anticipazioni su Don Matteo 13

Restiamo quindi in attesa di un comunicato stampa o chissà, magari di vedere le prime foto dal set. Per dare poi un giudizio, non possiamo che attendere le nuove puntate di Don Matteo 13.