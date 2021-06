Love is in the air, anticipazioni: Eda e Serkan allo scoperto?

Dopo che Serkan ha presentato Eda come sua fidanzata alla sua ex ragazza, la studentessa ha deciso di reggere il gioco e pare che lo farà ancora. I due, infatti, hanno deciso di fare un accordo di convenienza che possa beneficiare entrambi. Che cosa succederà a questo punto? Non ci resta che scoprirlo nelle anticipazioni di Love is in the air della puntata di giovedì 3 giugno 2021. Eda e Serkan continueranno a fingersi fidanzati grazie al patto stabilito che durerà due mesi. E’ così che Serkan potrà riconquistare Selin facendola ingelosire con la falsa relazione con Eda. Ma anche Eda avrà quello che tanto desiderava…

Love is in the air, anticipazioni: la trama di giovedì 3 giugno 2021

Con il patto stipulato insieme a Serkan, Eda riuscirà a continuare gli studi universitari dopo la delusione della borsa di studio. Intanto però i due partecipano alla presentazione di un progetto. Proprio in questa occasione Eda bacia Serkan. Un bacio che lascia tutti senza parole a partire da Selin. La ex fidanzata dell’imprenditore, infatti, mostrerà tutta la sua gelosia e non solo. Selin, infatti, deciderà di fare delle ricerche più approfonditi nei riguardi di Eda e chissà se riuscirà a scoprire qualcosa in più sul suo conto e su chi è veramente.

Ma Selin non è l’unica a rimanere sorpresa riguardo alla nuova fiamma di Serkan. Ayfer, la zia, rimane veramente sconvolta da questo fidanzamento. Per Eda è già il momento delle presentazioni ufficiali tanto che viene portata dalla famiglia del suo falso ragazzo. Ormai tutti sanno di questa storia d’amore. Aydan, la mamma di Serkan, non prende molto bene la cosa e nemmeno Eda riuscirà ad avere un bell’approccio con la donna. Tra le due non scorrerà buon sangue tanto che la studentessa si vedrà costretta a rivelare il suo segreto per uscirne fuori.

Che cosa accadrà arrivati a questo punto? Eda si vedrà alle strette con la signora Aydan Bolat e deciderà di uscire allo scoperto raccontando la verità? Questo e molto altro lo scopriremo nella puntata di Love is in the air in onda giovedì 3 giugno 2021 su Canale 5.