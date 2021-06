Mr Wrong, anticipazioni: Ezgi tra due fuochi, cena con Serdar?

Ezgi ed Ozgur ormai sono diventati molto amici tanto da scatenare le gelosie di Gizem. Il rapporto dei due vicini di casa è migliorato molto rispetto al primo giorno in cui hanno deciso di stabile l’accordo. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Mr Wrong per la puntata di domani giovedì 17 giugno 2021. Deniz e Cansu hanno deciso di fare una sorpresa ad Ezgi andando al locale di Ozgur ed Ozan per pranzare insieme a lei. Così i ragazzi si siedono tutti insieme al tavolo per mangiare ma un arrivo improvviso nel ristorante cambia immediatamente gli equilibri…

Mr Wrong, anticipazioni: la trama della puntata di domani giovedì 17 giugno 2021

Cansu, Deniz, Ozan ed Ozgur sono tutti insieme seduti al tavolo. Improvvisamente arriva Yasim che decidere di intrattenersi per parlare proprio con il proprietario del locale. Yasim ed Ozgur sembrano veramente in sintonia tanto da provocare una reazione in Ezgi. La PR era stata invitata a cena da Serdar ma stava già pensando di rinunciare all’appuntamento con il dottore. Il motivo sarebbe legato al fatto che la giovane donna sarebbe tra due fuochi essendosi ritrovata molto vicina ad Ozgur negli ultimi giorni. L’arrivo di Yasim però è destinato a far cambiare le cose.

Ezgi infatti deciderà di andare alla cena insieme a Serdar. Per questo chiederà ad Ozgur di uscire prima dal ristorante e recarsi all’appuntamento con l’uomo perfetto. Nel mentre però le rispettive mamme di Ozgur ed Ezgi hanno cambiato completamente opinione sulla coppia nonostante inizialmente sembrassero molto entusiaste. Le due donne decideranno di indagare sui figli ma la loro speranza è proprio quella che Ozgur ed Ezgi si possano lasciare quanto prima. Loro ovviamente non sanno che tra i ragazzi c’è stato un accordo nato proprio per il matrimonio di Ebru.

Che cosa accadrà adesso arrivati a questo punto? Ezgi si avvicinerà un po’ di più a Serdar proprio ora che il rapporto con Ozgur sembrava in crescendo? Tutto questo e molto altro lo scopriremo nella prossima puntata di Mr Wrong in onda domani giovedì 17 giugno 2021 su Canale 5.