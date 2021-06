Le montagne del cuore fiction Rai 1: trama e anticipazioni

Nella prossima stagione televisiva, probabilmente in autunno, andrà in onda una nuova docu fiction su Rai 1 dal titolo Le montagne del cuore. I protagonisti di questa storia sono Rossana e Walter, non due persone qualunque. Soprannominato «il re delle Alpi», Walter Bonatti è stato una delle figure più eminenti dell’alpinismo mondiale. Oltre che alpinista e guida alpina, fu autore di libri e numerosi reportage nelle regioni più impervie del mondo, molti dei quali come inviato esploratore del settimanale Epoca. Ed è la storia di Walter e della sua amata Rossana che sarà raccontata ne Le montagne del cuore.

«Ma che razza di esploratore sei, se non riesci a trovare neppure l’Ara Coeli a Roma?». Nasce così, da un errore al primo appuntamento – aver confuso l’Ara Coeli con l’Altare della Patria – la storia d’amore tra Rossana Podestà e Walter Bonatti. Un amore raro, possibile solo per due anime affini. Quel primo appuntamento è datato 2 giugno 1981 e la loro storia d’amore durerà trent’anni.

Le montagne del cuore fiction Rai 1: la trama

Carla Dora Podestà, ovvero Rossana Podestà, è all’apice di una carriera folgorante che l’ha portata fino a Hollywood, segnata però da molte delusioni sentimentali, quando in un’intervista dichiara di sognare ancora l’amore e che, se potesse scegliere, scapperebbe su un’isola deserta con Walter Bonatti. Lui rappresenta quanto di più lontano ci possa essere dal glamour di Cinecittà. La libertà, il vivere appassionato di un’anima inquieta e ribelle: scalatore,

viaggiatore, giornalista. Walter Bonatti era stato il più giovane componente della spedizione sul K2 del 1954. Un’esperienza che il suo animo non dimenticherà mai e fonte di dolore e rivendicazioni costanti. L’ossessione che lo accompagna, durante la relazione sentimentale con Rossana, è proprio quella di discolparsi dall’accusa di omissione per il mancato salvataggio di alcuni compagni di cordata, morti durante quella maledetta spedizione.

Un’accusa infamante su cui riuscirà a fare chiarezza, grazie all’ostinato bisogno di giustizia, solo molti anni dopo. Da quell’insolito incontro, Rossana e Walter costruiscono il loro percorso d’amore. Iniziano a camminare insieme con rispetto reciproco e passione. Lei lo asseconda nella sua continua sete di esplorazione, ma come una madre protettiva lo educa alla dimensione degli affetti integrandolo nei suoi legami famigliari. Lui la coinvolge in nuove ed esaltanti esperienze di viaggio, nella scoperta della montagna e della natura. Costruiscono insieme il loro rifugio di Dubino accompagnandosi durante tutto l’arco dei trent’anni del loro amore.

Scritto da Pietro Calderoni, Ivan Russo, Simona Ercolani

Con Alessio Boni, Nicole Grimaudo

Regia di Stefano Vicario

Prodotto da Simona Ercolani per Stand by me in collaborazione con Rai Fiction

Docufiction – Biografico