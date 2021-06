Noi fiction Rai 1: prime anticipazioni ufficiali e trama

Finalmente possiamo dirvi qualcosa in più sulla serie italiana Noi che porterà sul piccolo schermo la rivisitazione di una delle serie americane più amate degli ultimi anni, This Is Us. Serie di cui vi abbiamo parlato moltissimo e che avrebbe meritato di arrivare nel nostro paese forse anche prima ( e magari anche nella versione originale che in ogni caso è disponibile su Amazon Prime Video per cui se state cercando una serie alla quale appassionarvi questa estate, This is Us è quello che fa per voi). Ma tornando a Noi…La Rai ha deciso di regalare al pubblico una rivisitazione della serie americana, portando la storia nel 1980 e ambientandola in diversi paesi della nostra Italia. This Is Us si basa su una narrazione a più livelli: si parte appunto da quello che è il passato della famiglia protagonista, tornando poi anche al presente ma in realtà c’è anche un altro livello, quello futuro. Una serie di flashback che permettono allo spettatore di conoscere i protagonisti della storia sotto ogni punto di vista: da bambini, adolescenti, studenti, lavoratori, mamme e papà, zii, nonni…Futuri genitori, figli con genitori adulti: i protagonisti di Noi saranno, come quelli di This Is Us, tutti da scoprire. La famiglia protagonista di questa serie è la famiglia di Pietro, nella versione italiana ( mentre in This Is Us tutto ruota intorno a Jack Pearson interpretato dallo strepitoso Milo Ventimiglia) avrà il volto di Lino Guanciale. La moglie di Pietro sarà Aurora Ruffino, che si chiamerà Rebecca, mantenendo quindi il nome della serie americana.

Dario Aita, Claudia Marsicano e Livio Kone saranno i tre figli di Rebecca e Pietro, altrettanto protagonisti con le loro storie. A differenza della serie americana, che nella prima stagione ( al momento siamo arrivati alla quinta con la sesta in preparazione negli Usa) conta 24 episodi, per Noi ci saranno solo sei puntate.

Ognuno ha una famiglia. E ogni famiglia ha una storia. Noi è la storia della famiglia Peirò attraverso i decenni: da Pietro e Rebecca, giovane coppia che negli ‘80 affronta la sfida di crescere tre figli fino ai nostri giorni, in cui Claudio, Caterina e Daniele cercano la propria strada verso la felicità. Ma vediamo qualche dettaglio in più sulla trama ufficiale della fiction Rai.

Noi fiction Rai 1 in onda nel 2022: le anticipazioni

Tutto ha inizio nel 1984, a Torino. È il compleanno di Pietro. Rebecca, che aspetta tre gemelli, comincia ad avere le doglie. È un parto difficile, uno dei gemelli non ce la fa e Pietro, che ha promesso a se stesso e a sua moglie che da quell’ospedale usciranno con tre bambini, prende la decisione che cambierà il corso delle loro vite: adottare Daniele, un neonato nero, che qualcuno ha abbandonato fuori da una caserma dei pompieri. E così, nel passato, seguiamo Pietro e Rebecca neo-genitori nel difficile compito di crescere tre neonati, poi tre bambini e infine tre adolescenti.

Di episodio in episodio, li scopriremo sempre più in bilico e divisi tra l’amore per la famiglia e il bisogno di non sacrificare i propri sogni e le proprie ambizioni. Nel presente Claudio, Caterina e Daniele cercano la propria strada: Daniele, marito e padre felice e uomo di successo, decide di cercare il proprio padre biologico; Claudio lascia una carriera ormai consolidata come attore televisivo per scoprire il proprio talento teatrale, mentre Caterina, sola e sovrappeso decide di dimagrire per ritrovare l’autostima.

Scavando nel passato e affrontando il presente, ciascuno di loro si troverà di fronte ai dolori e ai segreti che non ha voluto o potuto affrontare fino a quel momento, scoprendosi vulnerabile e insieme più forte di quello che credeva.

Noi la This Is Us italiana in sei puntate su Rai 1

Scritto da Sandro Petraglia, Flaminia Gressi, Michela StranieroAdattamento italiano della serie americana This Is Us targata 20th Television(parte dei Disney Television Studios), creata da Dan Fogelman



CAST-Con Lino Guanciale, Aurora Ruffino, Dario Aita, Claudia Marsicano, Livio Kone, Angela Ciaburri, Leonardo Lidi, Flavio Furno, Timothy Martin, Francesca Agostini, Liliana Fiorelli, Giordano Faggiano, Massimo Wertmuller



Regia di Luca Ribuoli



Prodotta da Riccardo Tozzi, Giovanni Stabilini, Marco Chimenz, Claudia Aloisi per Cattleya in collaborazione con Rai Fiction



Serie in 6 serate – Family drama