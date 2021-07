Brave and beautiful, anticipazioni: la verità su Cesur e Banu

Indagando su Ferit, Suhan ha scoperto che l’uomo è un ex poliziotto congedato con disonore. Un segreto che quindi potrebbe far nascere nuovi dubbi nella mente della Korludag e cambiare i rapporti con il bel Cesur. Lo stesso Bulent sta indagando sull’uomo e i misteri diventano sempre più intriganti. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni della puntata di Brave and beautiful di domani mercoledì 21 luglio 2021. Tahsin intanto ha scoperto che nelle terre che ha venduto a Cesur c’è dell’oro che è stato rinvenuto. Il papà di Suhan sarà quindi sempre più pentito e alla fine darà la colpa a Bulent e a Korhan…

Brave and beautiful, anticipazioni: la trama della puntata di domani mercoledì 21 luglio 2021

In questo nuovo appuntamento vedremo Cesur e chiarire tutto il rapporto che c’è tra lui e Banu. Suhan sarà presente e rimarrà sconvolta dalle parole dell’uomo sulla sua natura della ‘relazione’ con Banu. La Korludag allora andrà di corsa a casa per cercare delle vecchie fotografie della famiglia. Korhan si accorgerà di Suhan e la sorprenderà chiedendole se ha mai sentito parlare di un certo Hasan Karahasanoglu.

Suhan andrà a parlare con Cesur e mostrerà all’uomo dei filmati corrispondenti alle telecamere esterne della casa dei Korludag a Istanbul. Da queste riprese si noterà Rifat, l’ex poliziotto congedato che lavora con Cesur, almeno per quello che sa Suhan. L’uomo spiegherà allora che Rifat è passato da lì perché stava andando a trovare la sua ex moglie. Intanto l’omicidio della Belkis fa preoccupare sempre di più Cesur che deciderà di portare sua madre a casa insieme a lui.

Come proseguiranno le cose arrivati fino a questo punto? La bella Suhan continuerà ad avere dubbi su Ferit dopo le ennesime spiegazioni? E che cosa ha scoperto sul rapporto tra l’uomo e Banu? Tutto questo e molto altro lo scopriremo con la messa in onda della nuova puntata di Brave and beautiful. L’appuntamento è per domani mercoledì 21 luglio 2021, su Canale 5 dalle ore 14.45 circa.