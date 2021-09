Clio back home, una docu-serie sulla make-up artist: “Un programma diverso dal solito”

Clio Zammatteo è ufficialmente tornata in Italia. La make-up artist conosciuta anche come beauty influencer, è tornata in patria ma è pronta a fare un bel regalo a tutti i fan. Sta infatti per arrivare una docu-serie che andrà in onda in esclusiva su Discovery Plus. In Clio back home vedremo la sua relocation in Italia. Quando? A partire da oggi 3 settembre 2021. Saranno dieci puntate per un programma prodotto da Pesci combattenti, proprio per Discovery Italia. Clio ha rilasciato un’intervista per Vanity Fair. “Vorrei comunicare emozioni e il fatto che anche senza grandi mezzi si può fare.

Sarà un programma diverso dal solito, non è la Clio che fa i videotutorial di trucco, ma si vedrà come si costruisce un’azienda, il dietro le quinte delle nostre attività, come nascono le idee, emergeranno anche i problemi che si possono incontrare. Si vedranno le persone che mi aiutano, finalmente usciranno allo scoperto anche loro” ha spiegato la make-up artist.

Clio back home, la Zammatteo spiega cosa vedremo nella sua serie per Discovery Plus

In Clio back home comunque non vedremo solo la Clio imprenditrice, anzi. “Emergerà il mio percorso per creare una realtà aziendale e tutte le persone che hanno contribuito al suo successo” ha affermato. La Zammatteo appare molto felice del fatto che finalmente si possano vedere anche le persone che lavorano con lei come la cognata che è la CEO dell’azienda e suo marito che si occupa dei contenuti digitali. “Sono la parte creativa, per quanto riguarda la linea cosmetica, ma bisogna avere molta fortuna e trovare le persone giuste che ti aiutano a fare il salto. Io le ho trovate” ha detto Clio a tal proposito.

Clio Make-up, ecco come è nata la docu-serie Clio back home

Come è nata la docu-serie? Clio voleva che far emergere anche il suo percorso personale per ispirare, per raccontare qualcosa di positivo. L’idea sarebbe nata durante la pandemia. La beauty influencer ha spiegato che cerca sempre di prendere ispirazione dalla sua community mettendosi nei panni di quelle persone che la seguono. “Mi manca un po’ la mia routine nella città di New York, ci sono stata così tanto tempo è ovvio che mi manchi, ma in Italia sto bene, quest’anno ho lavorato come non mai, le bimbe sono felicissime e siamo tutti più contenti di esserci ricongiunti con le nostre famiglie” ha poi aggiunto Clio. E ricordiamolo, lei e la sua famiglia sono tornati in Italia dopo ben tredici anni in USA.