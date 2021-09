Grand Hotel finale: cosa succederà negli ultimi episodi della serie spagnola?

Mediaset ha preso la sua decisione: Grand Hotel si ferma qui. Non vedremo gli ultimi episodi ( e ne mancano ancora tanti per il gran finale) in questa stagione. La serie spagnola che non ha entusiasmato per gli ascolti incassati, è in onda nella prima serata di Canale 5 sin da luglio. Spostata diverse volte, andata in onda anche contro le gare degli Europei di calcio, non è stata trattata di certo benissimo da Mediaset. Il pubblico che l’ha seguita però, avrebbe voluto scoprire anche il finale. E invece gli ultimi episodi di quella che in Spagna è stata la terza stagione di Grand Hotel, dovrebbero tornare la prossima estate. Ieri, 5 settembre 2021, è andato in onda l’ottavo episodio, come chiusura della serie ma ne mancano ancora 14 visto che in totale, gli episodi della terza stagione di Grand Hotel, sono appunto 22. In Italia non c’è stata una vera e propria suddivisione tra le stagioni. Abbiamo visto tutti gli episodi uno dietro l’altro, senza interruzioni. Mediaset ha poi deciso di “darci un taglio” ma il pubblico è curioso di sapere come andrà a finire. Aspettare quasi un anno è chiedere troppo! E allora per i più curiosi, arrivano le nostre anticipazioni che vi raccontano proprio che cosa accadrà nel finale della terza stagione di Grand Hotel.

Qui la scheda con tutti i titoli degli episodi della terza stagione

Grand Hotel ultimi episodi: che cosa succederà nel gran finale della serie?

Come succede spesso nelle serie spagnole, ci sarà un punto di svolta e questo arriverà il 31 dicembre 1906, quando il Grand Hotel, appena ceduto a Diego Murquia (Pedro Alonso) da donna Teresa Alarcon (Adriana Ozores), costretta ad agire in quel modo per uscire di prigione, sarà distrutto da una esplosione. E qui inizierà un altro grande mistero. Infatti Alicia, non si troverà da nessuna parte e Diego sarà impegnato nelle sue ricerche. L’uomo inizierà a pensare che dietro a questa storia ci sia lo zampino di Julio. Alicia comunque ricomparirà molto resto e non sarà questa la story line più interessante della serie.

Diego dovrà quindi decidere che cosa fare, dopo l’esplosione che ha cancellato il gran Hotel, da un lato ci sarà la proposta di Celia Velledur (Andrea Duro), desiderosa di ottenere la proprietà del devastato albergo, dall’altro Donna Teresa non se ne starà con le mani in mano e vorrà vendicarsi del genero per tutti i torti che le ha fatto.

E poi arriverà l’ennesimo colpo di scena. Alicia e Julio non hanno mai smesso di indagare sull’assassino che potrebbe aver fatto fuori il padre della giovane. Non solo, hanno sempre cercato la verità su Andres. E quindi scoprono che Diego è, in realtà, Adrian Vera. Una verità che, se dimostrata con delle prove, potrebbe consentire alla Alarcon di sciogliere il suo matrimonio con Murquia ed essere finalmente felice con Julio. Una prospettiva che non piacerà tanto alla Ribelles, visto che nel frattempo si sarà innamorata del bel cameriere, ma che consentirà al metre Cisneros (Lluis Homar), un vecchio nemico di Diego, di agire nell’ombra.

Ovviamente, negli ultimi 14 episodi di Grand Hotel, seguiremo anche le vicende dei personaggi secondari come Sofia (Luz Valdenebro), la figlia maggiore di donna Teresa infelice nel suo matrimonio con Alfredo (Fele Martinez), svilupperà un’attrazione pericolosa per Grau (Roger Coma), il sacerdote che officerà le nozze del fratello Javier (Eloy Azorín) con l’ereditiera Laura Elvira Montenegro Rovinia (Marta Hazas). Javier non sembrerà essere molto fortunato neppure questa volta…

Infine, ci sarà spazio anche per Andrés Cernuda (Llorenç González), il figlio illegittimo del defunto Alarcon Senior e di donna Angela (Concha Velasco). Ormai riconosciuto a tutti gli effetti come fratello di Sofia, Alicia e Javier, l’uomo cercherà di vivere la sua relazione con Camila (Andrea Trepat), ma la cattivissima moglie Belen (Marta Larralde), che lo rivorrà con sé poiché è diventato un ricco Alarcon, non sarà del suo stesso parere e farà sì che ciò non accada. Non solo. Negli ultimi episodi di Grand Hotel, arriverà anche il colera.

Grand Hotel anticipazioni: il gran finale, la trama dell’episodio 22

Con Cisneros in fuga e Diego malato di colera, Julio e Alicia hanno carta bianca per lasciare l’albergo una volta per tutte e iniziare a vivere insieme una vita che fino ad ora è stata loro negata. Ma il morente Diego fa ad Alicia una proposta che può far cambiare tutto… E farlo per sempre.

La malattia non è l’unico problema di Diego. Cisneros è in fuga e messo alle strette dalla polizia, ma non esiterà a cercare di vendicarsi del nemico in ogni modo, aggirando chi deve.

Nel frattempo, Belén incontra di nuovo Bazán per impedirgli di scoprire il suo tentativo di uccidere Andrés. La reunion tra i due avrà conseguenze inaspettate e definitive.

D’altra parte, la malattia di Diego si è diffusa a più lavoratori dell’hotel. Angela teme un’epidemia e usa la sua nuova posizione per cercare di convincere Doña Teresa e Alfredo che è meglio chiudere l’hotel. Il rifiuto di ascoltare i consigli della governante metterà in pericolo non solo i malati, ma l’intero Grand Hotel.

Infine, Javier si è reso conto di essere infelice da quando si è separato Laura e, quando tornerà in albergo per far annullare il suo matrimonio, il giovane Alarcón cercherà di riaverla con tutti i mezzi possibili.