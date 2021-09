Gli ascolti del giovedì: Fino all’ultimo battito vince facile su Star in the star?

Aspettiamo anche oggi con grande curiosità i dati di ascolto relativi alla prima serata di ieri, 23 settembre 2021. La sfida del giovedì sera questa settimana è inedita. Nella gara agli ascolti per la prima serata infatti si sfidano la prima puntata della nuova fiction di rai 1 Fino all’ultimo battito e la seconda puntata di Star in the star. Sulla carta, non dovrebbe esserci gara tra il programma di Canale 5 ( partito con un flop clamoroso ) e la fiction con Marco Bocci nei panni di un cardiochirurgo che si ritrova a collaborare con la magia. Il programma di Ilary Blasi, partito tra mille polemiche e incertezze, si è dimostrato un prodotto davvero poco godibile. Se non fosse per il lavoro del sempre impeccabile Tomassini, lo show non avrebbe nessun senso di esistere. E non lo diciamo solo noi, lo ha fatto sapere anche Piersilvio Berlusconi che, stando alle indiscrezioni, avrebbe denunciato anche la casa di produzione del programma per truffa. Già perchè a quanto pare, lo scopo del programma era quello di mandare sul palco personaggi che erano praticamente identici per trucco e fattezze, alle leggende che stavano interpretando. E invece sul palco arrivano orride imitazioni, con maschere così difficili da portare che non si riesce neppure a cantare. Star in the star sarebbe dovuto durare almeno sei puntate ma qualcosa ci dice che dopo i dati di ascolto di questo secondo appuntamento, si potrebbe arrivare a una decisione drastica.

Sulla fiction di Rai 1 non molto da dire. La serie non ci ha particolarmente entusiasmato. Si tratta di un filone visto e rivisto e anche il fatto di affiancare Marco Bocci a Francesca Valtorta non è stato geniale perchè il rischio di vedere spuntare anche Rosy Abate, ecco, era dietro l’angolo. Il cast formato da ottimi attori e la regia di Cinzia TH Torrini non salvano la storia che appare parecchio debole rispetto a quello che di solito vediamo su Rai 1. Ma ormai, proprio perchè la prima rete è sinonimo di prodotti ben fatti, il pubblico si fida, per cui non ci stupiremmo di vedere ascolti anche più alti, magari dei Bastardi ( una fiction scritta e fatta in modo impeccabile). Il pubblico si sa, è anche nazional popolare e qualche prodotto del genere, ci vuole.

Gli ascolti del giovedì sera: ecco i dati auditel relativi alla prima serata di ieri 23 settembre 2021

La scorsa settimana, Star in the star non aveva neppure superato i 2 milioni di spettatori e la sensazione è che questa settimana andrà anche peggio, ma per scoprirlo dobbiamo come sempre attendere i dati di ascolto che arriveranno solo dopo le dieci.

Gli ascolti di Fino all’ultimo battito: i dati della prima puntata

Gli ascolti di Star in the star: la seconda puntata fa meglio?

