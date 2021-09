Le prime immagini ufficiali di Bridgerton 2 in arrivo su Netflix

Cresce l’attesa per la seconda stagione di Bridgerton, la serie da record di Netflix. Dopo aver “disintegrato” con numeri clamorosi, i risultati portati a casa dalle serie più viste di sempre in piattaforma, Bridgerton si prepara a tornare con i nuovi episodi. Avranno lo stesso successo della prima stagione? Da tenere in conto moltissime cose, come anche il fatto che i ragazzi in tutto il mondo, erano in un periodo particolare, quando Bridgerton è uscita su Netflix. La pandemia ha sicuramente dato più tempo, purtroppo, per incollarsi su un dispositivo e vedere le serie di maggior successo, che hanno registrato numeri mai visti prima. Ovviamente in casa Netflix si spera che anche Bridgerton 2 possa avere lo stesso successo della prima stagione, anche se ci saranno nuovi protagonisti e mancheranno alcuni volti amatissimi visti nei primi episodi. Oggi sono state pubblicate le prime immagini ufficiali della seconda stagione della serie, ed è già tam tam sui social.

La seconda stagione della serie ha come protagonista Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) alla ricerca dell’amore; in una delle immagini rilasciate lo si vede coinvolto in una conversazione con Kate Sharma (Simone Ashley).

Bridgerton 2 le foto della nuova stagione

La famiglia Sharma comprende anche Edwina Sharma (Charithra Chandran) e Lady Mary Sharma (Shelley Conn) che si uniscono ai protagonisti della seconda stagione, presenti in una delle immagini rilasciate insieme a Lady Danbury (Adjoa Andoh).

Netflix Bridgerton. (L to R) Simone Ashley as Kate Sharma, Adjoa Andoh as Lady Danbury, Shelley Conn as Mary Sharma, Charithra Chandran as Edwina Sharma in episode 201 of Bridgerton. Cr. Liam Daniel/Netflix © 2021

Kate Sharma

Kate è testarda e furba. Il suo spirito acuto e la sua natura indipendente la rendono unica nel mercato matrimoniale del 1814, all’interno del quale spera di trovare il vero amore per sua sorella minore, Edwina.

Edwina Sharma

Seguendo l’esempio di sua sorella maggiore, Edwina è diventata la perfetta debuttante, di natura gentile e molto affascinante. È giovane e ingenua, ma sa comunque quello che vuole: un vero matrimonio d’amore.

Mary Sharma

Mary Sharma era la figlia di un conte, ma ha rinunciato al suo titolo per scappare con il suo vero amore: un mercante. Lo scandalo che ne è seguito ha reso Mary un’estranea al suo ritorno nella società londinese per il debutto delle sue figlie.