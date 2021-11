Blanca da stasera su Rai 1, Senza Occhi: la trama

Si parte questa sera su Rai 1, una fiction tutta nuova che potrebbe davvero conquistare il pubblico di Rai 1. Parliamo di Blanca, la serie con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno. Una novità in qualche modo, perchè se è vero che abbiamo visto ogni genere di serie crime, è la prima volta che la protagonista è una non vedente. La prima puntata di Blanca andrà in onda oggi, 22 novembre 2021, su Rai 1. Giovane e vitalistica, Blanca arriva in commissariato piena dell’energia che può avere una ragazza nel momento in cui si trova davanti la possibilità di realizzare il sogno che coltiva fin da bambina: diventare una consulente della polizia. Inizialmente si scontra con la diffidenza di tutti.

Ma Blanca, dopo aver perso la vista a dodici anni in un incendio, ha imparato a orientarsi nel buio con il suo cane Linneo e l’aiuto degli altri sensi che appaiono come veri e propri superpoteri che le permettono di dare un contributo tutto suo alle indagini, e ha finalmente l’occasione dimettersi alla prova sul campo come ha sempre desiderato. Questo la porterà a scoprire persone, realtà diverse e anche qualcosa del suo passato che Blanca non avrebbe mai immaginato.

Oltre a essere innovativa per i contenuti, Blanca è anche la prima serie televisiva ad aver utilizzato una speciale tecnica di registrazione del suono, l’olofonia, che permette di riprodurlo in modo simile a come viene percepito dall’apparato uditivo umano: ascoltando la serie con semplici cuffiette, per lo spettatore sarà come essere al posto di Blanca, sentire come lei sente e ricostruisce il mondo. Una vera e propria novità nel panorama delle produzioni

televisive.

Al fianco di Maria Chiara Giannetta vedremo Giuseppe Zeno

Ma scopriamo nel dettaglio la trama della prima puntata di Blanca che ci aspetta questa sera su Rai 1.

Le anticipazioni della prima Puntata 1 dal titolo Senza Occhi



Il commissariato genovese di San Teodoro viene messo sottosopra all’arrivo di Blanca, la nuova stagista non vedente e piena di vita. Che farsene di una cieca in Polizia? Blanca lo dimostra nelle indagini sul caso di Margherita, una donna trovata morta sotto l’ex Ponte Morandi in circostanze misteriose. Mentre inizia ad instaurare un rapporto con Lucia, la figlia dodicenne della vittima, Blanca diventa preziosa per le indagini proprio grazie ai suoi ‘superpoteri’…

Saranno sei le puntate di Blanca in onda su Rai 1 al lunedì sera. Appuntamento quindi a stasera con la prima puntata della serie di Rai 1.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".