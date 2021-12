Un professore anticipazioni ultima puntata: il finale è il momento di tutte le verità?

E’ successo davvero di tutto nella quinta puntata di Un professore in onda ieri ma la prossima settimana, ne vedremo ancora delle belle. Sesto e ultimo appuntamento giovedì prossimo su Rai 1. Il 16 dicembre 2021 infatti andrà in onda la sesta e ultima puntata di Un professore. Abbiamo finalmente scoperto una parte della verità della drammatica notte vissuta da Dante, quando Simone aveva solo tre anni. Non era lui a essere finito in ospedale. In ospedale invece c’era il piccolo Jacopo, suo fratello gemello. Simone però a quanto pare, come in una sorta di trauma, non ricorda nulla. E’ come se avesse voluto cancellare per sempre suo fratello, forse per non soffrire. Eppure da piccolo, come ha ricordato Dante ad Anita, era lui quello sorridente, quello sempre allegro. Simone però come abbiamo visto, ha trovato una foto, una foto che ritrae suo padre insieme a un bambino, Jacopo appunto. Dalla reazione che ha avuto, non sembra che abbia capito di chi si trattasse, anzi. E’ possibile che Simone pensi che quello sia un altro figlio di Dante e che sia il motivo per il quale lui e sua madre di sono lasciati? Eppure il piccolo è identico a lui, come ha fatto a non ricordare che aveva un fratello gemello? Troppa la rabbia forse, troppo l’odio che prova, per non rendersi conto della realtà! Neppure la gioia del bacio con Manuel ha cambiato le cose. Simone è troppo arrabbiato con suo padre per darsi pace. Eppure la verità, potrebbe cambiare tutto. Arriverà il momento di conoscerla? Lo scopriamo con le anticipazioni della sesta puntata di Un professore che ci rivelano tutti i dettagli su questo gran finale.

Un professore anticipazioni: la trama del 16 dicembre 2021

Le anticipazioni 1×11 Rousseau: Dante si riavvicina ad Anita e le chiede scusa per come l’ha trattata, ma ancora non riesce a parlare del suo passato, soprattutto con Simone. La scuola è inagibile dopo la festa e Dante porta la classe al Colosseo per spiegare Rousseau: la scelta di infrangere la legge organizzando la festa è un atto di libertà o di anarchia?

Le anticipazioni dell’episodio 1×12 Nietzsche: Manuel si confida con il prof, ammettendo di aver lavorato per Sbarra e che ora è Simone ad essere nei guai visto che Sbarra gli ha affidato l’incarico di bruciare una libreria. Dante è sconvolto e si confida con Anita, nella quale vede un’anima sempre più affine. Un evento tragico che coinvolge Simone porta Dante a rivivere il dramma che gli ha segnato la vita. Un finale pieno di cose da scoprire e di verità da raccontare, come finirà? Appuntamento a giovedì prossimo per scoprirlo.

