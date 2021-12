Per Un professore finale tragico come quello di Merlì in Spagna? L’epilogo

Andrà in onda domani su Rai 1 l’ultima puntata di Un professore, la serie con Alessandro Gassmann nei panni di un professore di filosofia che si ispira all’iberica Merlì entrata nel cuore del pubblico spagnolo qualche anno fa, quando andò in onda. Tre le stagioni di Merlì e anche uno spin-off a dimostrazione di quanto fosse amato questo personaggio e anche tutti gli altri giovani protagonisti della serie. Il finale della terza stagione di Merlì ha lasciato tutti sconvolti perchè gli sceneggiatori hanno scelto di dare una svolta drastica e drammatica alla serie. Succederà anche in Italia con il finale di Un professore? Innanzi tutto dobbiamo dire che in Italia al momento, sono andati in onda gli episodi di quella che è la prima stagione. Se la Rai confermerà la seconda serie, ci sarà quindi ancora altro da vedere, prima di arrivare al finale shock che ha sconvolto i fan di Merlì. Siete curiosi di sapere di cosa si tratta? Anche Un professore alla sua seconda o terza stagione in Italia potrebbe avere questo epilogo? Se amate gli spoiler siete nel posto giusto, altrimenti interrompete la lettura!

Un professore possibili spoiler sulle prossime stagioni

Un professore, il finale sarà come quello di Merlì? Le anticipazioni

Nella terza stagione della serie spagnola i fan hanno dovuto fare i conti con un drammatico addio. Infatti il professore, che nella serie iberica si chiama proprio Merlì, è venuto a mancare. Dopo esser tornato ancora una volta a insegnare nella scuola che lo aveva accolto a braccia aperte e aver ritrovato i suoi alunni, Merlì infatti avrà un malore e sarà portato d’urgenza in ospedale. Lì ad attenderlo ci saranno Bruno, suo figlio ( il personaggio che in Italia è interpretato da Simone) e anche tutti i suoi alunni che sono legatissimi a lui. Va detto che l’attore, nella serie spagnola, è molto più grande di Dante Balestra il che lascia pensare che questo malore così improvviso possa portare a una altrettanto improvvisa dipartita. Merlì sarà infatti colpito da un ictus e i medici diranno alla sua famiglia che non c’è molto da fare.

Dopo la morte di Merlì era quindi inevitabile pensare che a scuola nulla sarebbe stato come prima per questo, nella terza stagione della serie, gli episodi successivi a questo drammatico momento, ci porteranno in un altro periodo. Un salto temporale di sette anni, per scoprire come è cambiata la vita di tutti gli studenti di Merlì a 7 anni di distanza da quel drammatico giorno.

Quando gli autori e gli sceneggiatori decidono di prendere una decisione così drastica, ovviamente il pubblico si divide e infatti molti spettatori non hanno gradito questo addio così doloroso. Cosa faranno gli autori italiani della serie, decideranno di seguire la scia dei cugini spagnoli e quindi andare sulla strada della versione originale oppure no? Non ci resta che attendere le prossime stagioni per scoprirlo!

Nel frattempo vi ricordiamo l’appuntamento con l’ultima puntata della prima stagione previsto per il 16 dicembre 2021 come sempre su Rai 1 in prima serata.

