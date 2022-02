Pam & Tommy una serie che fa riflettere da vedere su Disney+

A dirlo oggi, non ci si scandalizzerebbe più di tanto. Purtroppo succede e le conseguenze della diffusione di video che dovrebbero essere privati, sono spesso devastanti. Nel 1996 però, pensare che un video privato diventasse di dominio pubblico, era cosa assai difficile. Non c’era il web, non c’erano i cellulari. C’erano solo quelle grandi video camere che davvero era impossibile non vedere. Ma nel 1996 successe qualcosa che nessuno poteva aspettarsi: un video privatissimo diventò pubblico. Era un video che mostrava Pamela Anderson e suo marito Tommy Lee insieme. Un video che sconvolse l’America e il mondo intero. Quella storia oggi è raccontata in Pam & Tommy, la nuova serie disponibile su Disney Plus. Il primo episodio è stato lanciato ieri, ogni mercoledì poi sarà pubblico uno dei nuovi episodi.

La serie tv diretta dall’ottimo Craig Gillespie è disponibile su Disney+ dal 2 febbraio 2022. Tutto inizia nel 1995 quando il video girato da Tommy, che a quanto pare, come viene raccontato nella serie era un vero e proprio amatore, tanto da volersi fare costruire una stanza per i giochi da fare con sua moglie, viene rubato e finisce nelle mani di un uomo che vuole vendicarsi…Lily James e Sebastian Stan interpretano proprio Pamela e suo marito, e sono perfetti nel ruolo che hanno nella serie Disney+.

Potrebbe sembrare un espediente inventato ma invece è una storia vera quella che porterà il video a finire in rete: dalla cassaforte di casa Lee, al mondo intero…E’ un carpentiere il protagonista assoluto di questa storia. Rand Gautier non era stato pagato per i lavori svolti nella casa di Pamela e Tommy e aveva quindi deciso di vendicarsi.

Pam & Tommy la nuova serie imperdibile su Disney +

Il falegname che ha lavorato a casa di Pam e Tommy decide di vendicarsi visto che i due non lo hanno pagato. Sa che il rapper nasconde nella cassaforte che ha in casa, una serie di oggetti preziosi e denaro. Soldi che gli permetteranno di risanare i suoi debiti, visto che Tommy gli ha fatto comprare una serie di materiali che poi non sono stati mai ripagati. Non avrebbe però immaginato, lui che tra l’altro aveva anche un passato da attore nei film adulti, di incappare in una video cassetta che gli avrebbe poi cambiato la vita. Oggi per qualcosa di questo genere si può finire anche in carcere, nel 1996 era una delle prime volte che un video privato, cambiava la vita di due personaggi così noti.

Erano gli anni d’oro di una Pamela Anderson conosciuta in tutto il mondo soprattutto grazie alla serie BayWatch. Tommy Lee, batterista della band hair metal Mötley Crüe sposa Pamela a Cancún, in Messico, dopo solo quattro giorni di conoscenza e sarà proprio durante quella luna di miele che i due filmeranno le loro acrobazie sessuali.

«Non ho fatto altro che aumentare la sua fama. E grazie a quel video, tutto il mondo conosce Tommy Lee» ha detto il carpentiere che ha rubato il video a casa della coppia. Racconta di non aver guadagnato nulla dalla vendita di quel video, dobbiamo realmente crederci? Oggi l’uomo vive in California e coltiva marijuana.

Nel corso degli episodi di Pam & Tommy vedremo come sarà Pamela Anderson a pagare maggiormente lo scotto di quel video. Purtroppo, succedeva allora come succede anche adesso: l’uomo è il figo della situazione, la donna, la poco di buono. Bisognerà vedere episodio dopo episodio, quale sarà la percezione che il pubblico avrà della vicenda personale di Pamela, travolta in questo frullatore che le ha cambiato per sempre la vita. Era un momento della sua vita intima e privata, era con suo marito, e non stava facendo nulla di diverso da quello che fanno tutti in camera da letto. Eppure quel video segnò per sempre anche la vita lavorativa dell’attrice.

