Fosca Innocenti anticipazioni: Cosimo resterà ad Arezzo per Fosca?

E’ andata in onda ieri su Canale 5 la prima puntata della fiction Fosca Innocenti con una sempre brava Vanessa Incontrada. La serie ci racconta la storia di una poliziotta che indaga insieme alle sue colleghe sui casi di cronaca nera della città in cui vive, la bellissima Arezzo. Fosca è una donna adulta che sogna ancora di poter avere una famiglia, anche se ha intorno a lei tutte persone che ama, incluso Cosimo, con cui ha uno stranissimo rapporto di amicizia. Tra i due sembra esserci molto altro ma per il momento, hanno preferito non avere nessuna relazione. Il cuore di Fosca però inizia a trepidare quando scopre che il bel ristoratore ha intenzione di lasciare Arezzo per trasferirsi a New York. Per il momento il pericolo è scampato ma nelle prossime puntate che cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della seconda puntata di Fosca Innocenti in onda su Canale 5 il 18 febbraio 2022. Ad Arezzo ci saranno altre indagini da portare avanti…Pronti quindi per leggere le nostre anticipazioni e scoprire tutto quello che accadrà nella seconda puntata della fiction Mediaset?

Fosca Innocenti anticipazioni: la trama del 18 febbraio 2022

1×02 La Notte degli Imbrogli: C’è un nuovo delitto su cui far luce ad Arezzo, e colpisce Fosca molto da vicino: la vittima è Asia Borghi, una ex compagna di scuola che il vicequestore aveva allontanato per un’antica ruggine. Per Fosca, è il passato che torna a bussare alla sua porta. Asia dopo aver tentato, a Milano, la carriera di attrice, era tornata in città per insegnare recitazione in un liceo. Chi l’ha uccisa? Fosca, con il suo olfatto straordinario, riesce a ricostruire la dinamica del delitto ma ora occorre trovare un responsabile: le indagini coinvolgono il mondo della scuola, allargandosi ad un gruppo di nomadi e all’ex amante della vittima. Il tutto mentre il trasferimento di Cosimo a New York si avvicina, rendendo Fosca sempre più inquieta. Alla fine Cosimo deciderà di restare ad Arezzo per la sua amata Foschina? Staremo a vedere…

