Vostro onore da stasera su Rai 1: trama e anticipazioni prima puntata

Si sta parlando molto della nuova fiction di Rai 1 Vostro Onore e il motivo non è solo la grande attesa per il debutto di Stefano Accorsi come protagonista. La serie infatti, si ispira a Your Honor serie americana di grandissimo successo, andata in onda su Sky in Italia, un anno fa. Chi ha già avuto modo di vedere l’anteprima di Vostro Onore su RaiPlay ( in streaming sono già disponibili i primi episodi) e ha visto anche la serie americana, non sembra essere particolarmente entusiasta del risultato. E il pubblico che non ha invece visto Your Honor, apprezzerà questa serie? Lo scopriremo solo da questa sera: oggi 28 febbraio 2022 andrà in onda la prima puntata della mini serie che Rai Fiction ha coprodotto con Indiana Production. Vostro Onore proporrà al pubblico, una storia di conflitti morali, drammatici dove un uomo dovrà scegliere tra la fedeltà ai principi etici di giustizia sui quali ha modellato la sua vita personale e professionale.

Alessandro Casale, il regista, ha guidato un cast d’eccezione dove Stefano Accorsi, il protagonista della serie. Conosceremo subito Vittorio Pagani, un giudice milanese, conosciuto e rispettato per la sua integrità, in corsa per la carica di Presidente del Tribunale di Milano. La recente scomparsa della moglie ha segnato dolorosamente la sua vita e complicato il già difficile rapporto con suo figlio Matteo. Ma quando quest’ultimo investe con la macchina il giovane esponente di una famiglia criminale, i Silva, Vittorio si trova costretto a fare una scelta…

Vostro Onore anticipazioni: la trama della prima puntata 28 febbraio 2022

Tutto inizia appunto da un incidente. Matteo è coinvolto in prima persona e ha paura di aver commesso un grave errore . Non sbaglia: Vittorio capisce subito che questa storia avrà delle pesanti conseguenze. I Silva infatti, sono una vecchia conoscenza del giudice: è stato lui infatti, quando era PM, a smantellarne l’organizzazione, arrestandone il capoclan. Quindi sa bene che, se scoprissero chi è che ha causato l’incidente, i Silva non esiterebbero un solo istante a vendicarsi, uccidendo Matteo. Per questo lo stimato giudice si avvia a infrangere quella “legge” della quale è stato da sempre integerrimo paladino. Preso dal panico, denuncia all’Ispettrice Vichi il furto dell’auto incriminata e coinvolge l’amico ispettore della Dia Salvatore Berto, per farla risultare rubata. Salvatore, in debito d’onore con Vittorio, non si tira indietro e chiede a sua volta aiuto al giovane cugino della moglie, Nino Grava che, poco dopo, viene però fermato a bordo della vettura e arrestato. Vittorio fa in modo che ad assumersi la difesa di Nino venga scelta Ludovica, una promettente ex-tirocinante, per la quale prova un sentimento sincero ma represso, a causa della sua delicata situazione professionale ed emotiva. In commissariato le indagini vedono spuntare anche il nome del boss mafioso Filippo Grava, imparentato con Nino e fratello di Maddalena, la moglie di Salvatore.

Saranno 4 le puntate di Vostro Onore che, dovrebbero andare in onda, da questa sera fino a 21 marzo 2022 ( anche se in questi giorni il palinsesto è molto ballerino, per cui potrebbe accadere qualsiasi cosa).

Nel cast spiccano anche i nomi di Barbara Ronchi, Francesco Colella, Matteo Oscar Giuggioli e Camilla Semino Favro con la straordinaria presenza di Remo Girone. Il soggetto di serie è stato affidato a Donatella Diamanti con cui hanno collaborato Mario Cristiani, Gianluca Gloria, Laura Grimaldi e Paolo Piccirillo. Le edizioni musicali sono di Rai Com.

Vostro Onore: la trama della serie, cosa vedremo nelle puntate della fiction di Rai 1

Cosa succederà quindi in questa storia? Matteo seguendo le indicazioni del padre, cerca di comportarsi normalmente, anche se è tormentato dall’ansia e dai frequenti attacchi d’asma. Con l’intento di non coinvolgere le persone a lui vicine, diventa scontroso e prende le distanze dalla nonna Anita, che lo aveva accolto in casa dopo la morte della madre, dalla fidanzata Chiara, e da Dario, il suo migliore amico. Stringe invece un rapporto sempre più stretto con Camilla, appena arrivata a Milano e nella sua scuola, con la quale si sente a suo agio. Ma la ragazza è la figlia del nuovo dirigente del commissariato, Paolo Danti, che guida le indagini sull’incidente. Da qui la situazione per Vittorio e per il figlio si fa sempre più compromettente: le scelte del giudice provocano una reazione a catena che finisce per travolgere anche le altre persone coinvolte. In una vera e propria discesa agli inferi, Vittorio deve fare i conti con le conseguenze delle proprie azioni, nel costante e disperato tentativo di proteggere la vita di Matteo.

L’appuntamento quindi, con la prima puntata di Vostro Onore è per oggi, 28 febbraio 2022, su Rai 1.